¿Quién era el joven que falleció en el terrible siniestro del Acceso Sur?

Hernán también estudió en el Instituto Maipú de Educación Integral (IMEI), la institución educativa también lamentó la dolorosa partida del joven en el tremendo choque con un posteo en su Instagram, en el cual las muestras de afecto y cariño no faltaron.

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"Tristisima noticia. Lo vimos crecer. Un beso inmenso a su familia. Lo lamentamos profundamente y esperamos que Dios les de fortaleza para sobrellevar este momento" fue uno de los tantos comentarios que se pudieron leer en redes sociales.

Hernán Fernández cuando trabajaba como DJ.

Otros recordaron a Hernán como DJ (su trabajo) y una persona que te "segundeaba" siempre, bancando hasta los trapitos de la calle. "Era más bueno q el quacker el chabon, segundeaba hasta a los trapitos, se cagaba de la risa con todos, tenía tanta buena onda, a veces pienso que es muy injusto una despedida así, pero no nos pertenece nada aquí, ni allá, solo el sabe el por qué" fue otro de los comentarios al respecto.