El domingo por la mañana un terrible accidente de tránsito entre las noticias locales sorprendió a los mendocinos. La imagen de un Volkswagen Bora Gris en el medio del Acceso Sur (mano al sur, a la altura de Rodríguez Peña) totalmente destrozado, desoló a quienes arrancaban el día que -para muchos- está destinado al descanso.
¿Quién era el joven que falleció en el terrible siniestro del Acceso Sur?
Hernán Fernández tenía 21 años y perdió la vida tras chocar con su Volkswagen Bora contra un micro que trasladaba turistas.
El escueto primer parte policial apenas describía lo evidente: el conductor del Bora falleció luego de impactar contra la parte trasera de un micro que trasladaba turistas. También hubo tres heridos: dos acompañantes que viajaban en el automóvil y una turista con lesiones leves.
Con el correr de las horas se supo que la persona fallecida es Hernán Fernández, un joven de 21 años de Maipú que, años atrás jugaba al handball en el club ETIEC. De hecho, el club mandó sus condolencias a Franco, su hermano quien aún es jugador del club.
Hernán también estudió en el Instituto Maipú de Educación Integral (IMEI), la institución educativa también lamentó la dolorosa partida del joven en el tremendo choque con un posteo en su Instagram, en el cual las muestras de afecto y cariño no faltaron.
"Tristisima noticia. Lo vimos crecer. Un beso inmenso a su familia. Lo lamentamos profundamente y esperamos que Dios les de fortaleza para sobrellevar este momento" fue uno de los tantos comentarios que se pudieron leer en redes sociales.
Otros recordaron a Hernán como DJ (su trabajo) y una persona que te "segundeaba" siempre, bancando hasta los trapitos de la calle. "Era más bueno q el quacker el chabon, segundeaba hasta a los trapitos, se cagaba de la risa con todos, tenía tanta buena onda, a veces pienso que es muy injusto una despedida así, pero no nos pertenece nada aquí, ni allá, solo el sabe el por qué" fue otro de los comentarios al respecto.
En pocas palabras
- Falleció Hernán Fernández: el joven de 21 años murió tras un choque frontal en el Acceso Sur.
- Detalles del siniestro: El auto que conducía impactó contra un micro con turistas, dejando tres heridos más.
- Recuerdos emotivos: Amigos y excompañeros de handball y estudio lo recordaron con afecto en redes sociales.