Cuánto tiempo se puede dejar solo a un perro según estudios veterinarios

Según estudios recientes sobre la salud veterinaria del perro, les cuesta adaptarse mucho sin contar con la presencia de su dueño por un largo período de tiempo. No fue lo único que aprendieron los investigadores.

Los resultados indicaron que la edad del perro también influye mucho respecto a su comportamiento cuando quedan solos. Por ejemplo, los cachorros requieren permanecer bajo la presencia de su dueño por 84 días a fin de generar un ambiente familiar. En el caso de que la mascota sea mayor de 3 meses, cuentan con un carácter más independiente, lo cual les permite quedarse un máximo de 4 horas solos, mientras que los mayores de 6 meses un total de 8 horas.

No obstante, muchos dueños de perros son conscientes que a sus mascotas les cuesta permanecer todo ese tiempo solas y es tal la ansiedad que les da que es cuando hacen acciones que nunca harían con su familia cerca, por ejemplo, la de romper plantas y otros elementos del hogar.