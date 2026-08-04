Cuánto tiempo se puede dejar solo a un perro según estudios veterinarios

Las mascotas son una parte muy importante en la vida de las personas, ya que representan no solo compañía, sino también a la familia en muchos casos. Entre las especies más comunes se encuentran los perros y los gatos, que parecen muy fáciles de cuidar en comparación con otros animales, pero que también necesitan de ciertos cuidados básicos que deben saberse, entre ellos, el cuánto se los puede dejar solos.
Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre y puede ser. Esta mascota suele ser muy importante en la conformación familiar, ya que son más fáciles de controlar, muy sensibles y en casas donde hay niños, se convierten hasta en aliados de los pequeños; por eso mismo es muy importante cuidar su salud veterinaria para que estos se encuentren siempre bien.
¿Por cuánto tiempo se puede dejar un perro solo en casa?
Tener un perro requiere de responsabilidad, ya que no se trata de un juguete o solamente de una compañía. De hecho, esta mascota es muy especial, porque por más que alguien lo rete, siempre se mostrará fiel y leal a su dueño, pero tiene una contra y es que, al estar tan apegado, le cuesta permanecer mucho tiempo solo.
Según estudios recientes sobre la salud veterinaria del perro, les cuesta adaptarse mucho sin contar con la presencia de su dueño por un largo período de tiempo. No fue lo único que aprendieron los investigadores.
Los resultados indicaron que la edad del perro también influye mucho respecto a su comportamiento cuando quedan solos. Por ejemplo, los cachorros requieren permanecer bajo la presencia de su dueño por 84 días a fin de generar un ambiente familiar. En el caso de que la mascota sea mayor de 3 meses, cuentan con un carácter más independiente, lo cual les permite quedarse un máximo de 4 horas solos, mientras que los mayores de 6 meses un total de 8 horas.
No obstante, muchos dueños de perros son conscientes que a sus mascotas les cuesta permanecer todo ese tiempo solas y es tal la ansiedad que les da que es cuando hacen acciones que nunca harían con su familia cerca, por ejemplo, la de romper plantas y otros elementos del hogar.
En pocas palabras
- Salud veterinaria: Expertos determinaron cuánto tiempo máximo se puede dejar solo a un perro.
- Factores clave: La edad del can influye directamente; cachorros necesitan supervisión constante, mientras que adultos pueden estar hasta 8 horas.
- Ansiedad canina: Perros sufren estrés al quedarse solos, lo que puede derivar en comportamientos destructivos en el hogar.