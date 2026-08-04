Sin ropa y confundida: así encontraron a la joven novia de Facundo Moyano

Un confuso episodio terminó con el líder sindical Facundo Moyano detenido por un posible caso de violencia de género. Todo ocurrió cuando encontraron a su novia, Candela, corriendo sin ropa por Avenida del Libertador, y la joven aseguró haber sido golpeada.
A las 5.03 de la mañana, el 911 recibió un llamado que alertaba de una mujer que deambulaba por Avenida del Libertador en un estado de clara confusión. Tras ser alertados, varios móviles de la Policía de la Ciudad llegaron a la zona, donde encontraron a Candela, de 23 años, junto a Moyano.
La denuncia
Los testigos habían asegurado que la joven parecía encontrarse bajo los efectos de los estupefacientes, y que había salido de un edificio de esa calle junto a un hombre. Esto llevó a que los policías interceptaran a la pareja cerca del edificio.
La novia del sindicalista aseguró en ese momento haber sido golpeada por el hijo de Hugo Moyano, lo que llevó a que ambos fueran trasladados a la comisaría 13A. Los uniformados destacaron que Facundo Moyano se mostró "hostil" durante el procedimiento.
El video
La presencia de la joven no pasó desapercibida para quienes circulaban por la avenida a esa hora de la madrugada. La joven, promotora e influencer, nació en Rosario, y actualmente tiene más de 300.000 seguidores en Instagram.
La joven demuestra su estilo de vida, que le permite viajar por el mundo. Es común que Candela suba imágenes en diferentes lugares, como Nueva York, Miami, Las Vegas, Ámsterdam, París y otros destinos como Cancún, San Andrés y Punta Cana.
Candela ya había sido noticia durante el 2023, cuando mantuvo una relación sentimental con el cantante L-Gante. En ese momento, Candela tuvo su primera aparición televisiva. La relación sólo duró algunos meses.
Este es el video del momento en el que encontraron a la joven.
En pocas palabras
- Facundo Moyano: el líder sindical fue detenido por presunta violencia de género contra su novia.
- El incidente: la joven fue hallada en la calle sin ropa y declaró haber sido golpeada.
- Antecedentes: la novia del sindicalista había sido noticia por su relación con el cantante L-Gante.