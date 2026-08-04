Sin ropa y confundida: así encontraron a la joven novia de Facundo Moyano

La novia del sindicalista aseguró en ese momento haber sido golpeada por el hijo de Hugo Moyano, lo que llevó a que ambos fueran trasladados a la comisaría 13A. Los uniformados destacaron que Facundo Moyano se mostró "hostil" durante el procedimiento.

El video

La presencia de la joven no pasó desapercibida para quienes circulaban por la avenida a esa hora de la madrugada. La joven, promotora e influencer, nació en Rosario, y actualmente tiene más de 300.000 seguidores en Instagram.

La joven demuestra su estilo de vida, que le permite viajar por el mundo. Es común que Candela suba imágenes en diferentes lugares, como Nueva York, Miami, Las Vegas, Ámsterdam, París y otros destinos como Cancún, San Andrés y Punta Cana.

Candela ya había sido noticia durante el 2023, cuando mantuvo una relación sentimental con el cantante L-Gante. En ese momento, Candela tuvo su primera aparición televisiva. La relación sólo duró algunos meses.

Este es el video del momento en el que encontraron a la joven.