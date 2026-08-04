Si estás por remodelar alguna parte del hogar o construir, el momento de elegir las aberturas es clave. Las diferencias entre las ventanas, las puertas y los portones determinan la durabilidad y la adaptación según la ubicación de la casa, el clima o lo que se desea en el plano decorativo.
Diferencias: ¿conviene más una ventana de aluminio para la casa o una de PVC?
Para una casa nueva o una remodelación total, es importante conocer los distintos materiales, sus diferencias y características
Las ventanas pueden ser de diversos materiales, aunque hoy predominan las de aluminio o las de PVC. La madera sigue siendo la reina de la estética, pero presenta diferentes cuentas de mantenimiento, durabilidad y relación con las circunstancias climáticas que la vuelven un problema cuando pasa el tiempo.
Te cuento cuáles son las diferencias entre las ventanas de aluminio y las ventanas de PVC para elegir la mejor opción para la casa, considerando el precio, la instalación, la durabilidad y su capacidad de aislamiento del exterior.
Qué diferencia tienen el PVC y el aluminio: dos materiales muy elegidos en la construcción
Las diferencias de origen entre estos dos materiales son enormes y muy marcadas. El aluminio, por su parte, es un metal ligero, resistente y reciclable. Es un elemento metálico que se utiliza en ventanas y puertas.
Contrariamente, el PVC o policloruro de vinilo es un plástico. Es muy rígido y duradero, se lleva bien con la humedad, es bastante grueso en comparación con el aluminio y se limpia fácilmente.
Ambos materiales se usan en la construcción para fabricar puertas y ventanas. Justamente es en este punto en el que hay que detenerse antes de comprar las aberturas de la casa.
Las ventanas de PVC tienen una excelente capacidad aislante. Bloquean el frío, el calor y los ruidos del exterior de la casa sin necesidad de agregados.
Al tratarse de un aislante poderoso, el PVC permite ahorrar energía de calefacción o del aire acondicionado según la época del año. Quizás su diferencia estética es uno de sus contras, ya que es más grueso o tosco. Además, el PVC no deja pasar tanta luz.
El aluminio, a diferencia del PVC, es más estético, ya que permite marcos más finos y elegantes, perfectos para ventanales grandes o estilos minimalistas.
Este material en ventanas soporta muy bien los rayos del sol con el paso del tiempo. No aisla bien el frio pero no se deforma con los climas duros.
¿Qué ventanas convienen para la casa?
La diferencia también está en el precio. Las ventanas de PVC tienen un costo inicial más accesible y no necesitan mantenimiento especial. El aluminio es económico, pero no aísla bien y seguro va a necesitar una rotura de puente térmico.
Si es por precio y durabilidad, conviene siempre el PVC. Sin embargo, si buscas un aspecto estético más delicado, el aluminio con agregados aislantes sigue siendo una buena opción para la casa.
En pocas palabras
- Ventanas: Claves para elegir entre aluminio y PVC según precio, durabilidad y aislamiento.
- Materiales: El PVC es aislante y económico; el aluminio, estético y resistente al sol.
- Recomendación: El PVC es ideal por costo y rendimiento, mientras que el aluminio ofrece estética con agregados.