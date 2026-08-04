Diferencias: ¿conviene más una ventana de aluminio para la casa o una de PVC?

Qué diferencia tienen el PVC y el aluminio: dos materiales muy elegidos en la construcción

Las diferencias de origen entre estos dos materiales son enormes y muy marcadas. El aluminio, por su parte, es un metal ligero, resistente y reciclable. Es un elemento metálico que se utiliza en ventanas y puertas.

Contrariamente, el PVC o policloruro de vinilo es un plástico. Es muy rígido y duradero, se lleva bien con la humedad, es bastante grueso en comparación con el aluminio y se limpia fácilmente.

Ambos materiales se usan en la construcción para fabricar puertas y ventanas. Justamente es en este punto en el que hay que detenerse antes de comprar las aberturas de la casa.

Las ventanas de PVC tienen una excelente capacidad aislante. Bloquean el frío, el calor y los ruidos del exterior de la casa sin necesidad de agregados.

Al tratarse de un aislante poderoso, el PVC permite ahorrar energía de calefacción o del aire acondicionado según la época del año. Quizás su diferencia estética es uno de sus contras, ya que es más grueso o tosco. Además, el PVC no deja pasar tanta luz.

Cada material tiene ventajas y desventajas.

El aluminio, a diferencia del PVC, es más estético, ya que permite marcos más finos y elegantes, perfectos para ventanales grandes o estilos minimalistas.

Este material en ventanas soporta muy bien los rayos del sol con el paso del tiempo. No aisla bien el frio pero no se deforma con los climas duros.

¿Qué ventanas convienen para la casa?

La diferencia también está en el precio. Las ventanas de PVC tienen un costo inicial más accesible y no necesitan mantenimiento especial. El aluminio es económico, pero no aísla bien y seguro va a necesitar una rotura de puente térmico.

Elige según el precio, la calidad, el clima y el aislamiento térmico del material.

Si es por precio y durabilidad, conviene siempre el PVC. Sin embargo, si buscas un aspecto estético más delicado, el aluminio con agregados aislantes sigue siendo una buena opción para la casa.