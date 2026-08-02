Qué diferencias tienen el tocino y la panceta y para qué se usa cada uno en la cocina

La panceta y el tocino se extraen de la misma parte del cerdo, del vientre o la panza. Son cortes con proporciones bien marcadas de grasa, piel y carne. Las diferencias están en la preparación posterior a la extracción de la carne de cerdo, en la cantidad de carne que tiene cada pieza y en el tipo de ahumado.

Ambos productos se obtienen del cerdo.

La primera diferencia se encuentra en la parte que se toma de la pieza de carne: el tocino se refiere a la grasa del vientre del cerdo, mientras que la panceta incluye grasa de vientre, pero también carne.

Para diferenciarlos visualmente, se puede tener en cuenta el color del alimento. El tocino de cerdo suele ser más blanco o rosa claro con una capa de grasa que lo rodea. La panceta tiene un patrón marmolado o veteado que intercala grasa y carne; es más roja porque tiene mayor porcentaje de carne magra.

Otra diferencia está en la preparación para el consumo. La panceta se cura con sal y especias, sin ahumar, enrollada y al aire libre. El tocino pasa por un proceso de ahumado y curado en frío con madera, por lo que tiene un sabor mucho más intenso.

Diferencias de uso: ¿qué se cocina con cada uno?

La diferencia de elaboración y el proceso de curado determinan en parte el uso de cada producto en la cocina.

Se usan para diferentes recetas y preparaciones en la cocina.

El tocino aporta grasa, por lo que generalmente se usa como base para sofreír, en trozos pequeños para saborizar o en recetas que requieren un toque ahumado. El tocino de cerdo es el que generalmente se cocina en la sartén y se coloca en hamburguesas.

La diferencia de la panceta es que se puede usar en la parrilla, como carne de plato principal, o se puede poner en lonjas dentro de un sándwich.