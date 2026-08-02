En familia o con amigos: el pueblo escondido ideal para pescar, hacer asado y bajar un cambio

Los predios y campings de la zona están equipados con parrillas, mesas, fogones y áreas de sombra, lo que facilita la clásica costumbre de preparar un asado o compartir unos mates frente a la laguna tras una caminata o una navegación en kayak.

Más allá de sus lagunas, en el casco urbano es posible recorrer la Plaza de la Autonomía y su iglesia, mientras que en los alrededores operan estancias rurales que proponen días de campo con cabalgatas y platos tradicionales.

En Lezama también se hacen costillares a la llama deliciosos. Foto: gentileza

Cómo llegar en auto o en tren desde Plaza Constitución

Para arribar en auto, el camino directo es la Autovía 2, en un trayecto de aproximadamente 2 horas. Sin embargo, una de las alternativas más destacadas es el tren de larga distancia Plaza Constitución - Mar del Plata, operado por Trenes Argentinos, que realiza una detención diaria en la estación de Lezama.

El servicio que sale de Plaza Constitución a las 15:13 cuenta con:

Aire acondicionado

Asientos reclinables

Coche comedor

Baños adaptados

Los pasajes a tarifa vigente para este tramo cuestan $11.100 en Primera y $13.100 en Pullman. La compra online a través del sitio oficial otorga un 10% de descuento, mientras que los jubilados acceden a una rebaja del 40%, los menores de 12 años abonan el 50% y los niños menores de 3 años viajan gratis si no ocupan asiento.