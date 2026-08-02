En familia o con amigos: el pueblo escondido ideal para pescar, hacer asado y bajar un cambio

Camino a la Costa Atlántica sobre la Autovía 2, miles de automovilistas pasan de largo sin percatarse de un pueblo perfecto para el descanso. Se trata de Lezama, ubicado a unos 160 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que combina la serenidad de los pueblos del interior bonaerense con una rica oferta de naturaleza, gastronomía criolla y aire libre.
Parte integrante del sistema de lagunas y humedales del este de la provincia, este destino impulsado por su propio municipio brinda el escenario idóneo para la pesca deportiva, los deportes náuticos y el avistamiento de aves.
Pesca, asado frente a la laguna y actividades en el pueblo de Lezama
El principal polo de atracción del distrito se concentra en sus espejos de agua y pesqueros. Puntos de referencia como Las Barrancas, Chis Chis, La Tablilla y La Cabaña reciben durante todo el año a entusiastas que buscan especies como pejerreyes y tarariras.
Los predios y campings de la zona están equipados con parrillas, mesas, fogones y áreas de sombra, lo que facilita la clásica costumbre de preparar un asado o compartir unos mates frente a la laguna tras una caminata o una navegación en kayak.
Más allá de sus lagunas, en el casco urbano es posible recorrer la Plaza de la Autonomía y su iglesia, mientras que en los alrededores operan estancias rurales que proponen días de campo con cabalgatas y platos tradicionales.
Cómo llegar en auto o en tren desde Plaza Constitución
Para arribar en auto, el camino directo es la Autovía 2, en un trayecto de aproximadamente 2 horas. Sin embargo, una de las alternativas más destacadas es el tren de larga distancia Plaza Constitución - Mar del Plata, operado por Trenes Argentinos, que realiza una detención diaria en la estación de Lezama.
El servicio que sale de Plaza Constitución a las 15:13 cuenta con:
- Aire acondicionado
- Asientos reclinables
- Coche comedor
- Baños adaptados
Los pasajes a tarifa vigente para este tramo cuestan $11.100 en Primera y $13.100 en Pullman. La compra online a través del sitio oficial otorga un 10% de descuento, mientras que los jubilados acceden a una rebaja del 40%, los menores de 12 años abonan el 50% y los niños menores de 3 años viajan gratis si no ocupan asiento.
En pocas palabras
- Lezama: pueblo bonaerense ideal para pesca, asados y descanso, a 160 km de Buenos Aires.
- Atractivos: lagunas, humedales, y el casco urbano con su gastronomía criolla y actividades al aire libre.
- Transporte accesible: en auto por Autovía 2 o en tren desde Plaza Constitución, con tarifas económicas y descuentos.