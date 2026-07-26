Fiebre del oro en las sierras: el pueblo argentino que sortea pepitas de 18 quilates entre los turistas

Encontrar oro no es una fantasía de película ni un mito del pasado. Un encantador pueblo serrano de la provincia de San Luis decidió poner en marcha una iniciativa inédita para tentar a los viajeros durante estas vacaciones de invierno: sortear entre sus visitantes muestras de oro de 18 quilates, extraído directamente de los arroyos locales.
El destino protagonista de esta propuesta es La Carolina, un pueblo ubicado a 82 kilómetros al noreste de la ciudad de San Luis. Situado a más de 1.600 metros sobre el nivel del mar, este pueblo caracterizado por sus calles de piedra y casas de adobe preserva intacto su patrimonio como antiguo centro minero, además de destacarse entre los pueblos más bonitos del mundo.
Cómo es el oro puntano y qué hay que hacer para ganar el sorteo del pueblo
La historia de esta localidad está estrechamente ligada a la minería desde fines del siglo XVIII, cuando el descubrimiento de importantes vetas de oro impulsó su desarrollo. De acuerdo con información brindada por la Agencia de Noticias de San Luis, el metal puesto en juego fue recolectado por pirquineros de la zona mediante las mismas técnicas artesanales que marcaron la identidad del lugar.
Desde el gobierno municipal explicaron que la intención es premiar a quienes eligen el destino y sintetizar en un solo objeto la historia y la esencia del pueblo. Para participar del sorteo, el mecanismo es sumamente accesible:
- Requisito: basta con visitar la localidad y conservar el ticket del estacionamiento del Pueblo Peatonal.
- Chances: cuantos más días se concurra al pueblo, más tickets se acumulan y mayor es la posibilidad de ganar.
- Horarios y modalidad: la modalidad se puso en marcha el sábado 18 de julio y se extiende durante 10 jornadas consecutivas. Los sorteos se transmiten en vivo todos los días a las 17 en la oficina de Informes Turísticos.
- Condición: en cada tarde participan las entradas emitidas en ese mismo día, y la persona favorecida debe exhibir su comprobante para retirar el codiciado premio.
Más allá del atractivo del sorteo, La Carolina invita a realizar paseos peatonales sin prisa por sus viejos senderos, adentrarse en túneles de antiguas minas, conocer de cerca los métodos de extracción históricos y contemplar un paisaje serrano dominado por cerros, quebradas y arroyos cristalinos.
Una escapada invernal que combina el aire puro de la sierra con la ilusión concreta de volver a casa con un verdadero tesoro en el bolsillo.
En pocas palabras
- La Carolina: el pueblo puntano sortea pepitas de oro de 18 quilates entre los turistas.
- Mecánica del sorteo: se participa conservando el ticket de estacionamiento y acumulando tickets por día.
- Atractivos adicionales: el destino ofrece paseos peatonales, túneles de minas y paisajes serranos.