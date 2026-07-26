Fiebre del oro en las sierras: el pueblo argentino que sortea pepitas de 18 quilates entre los turistas

El destino protagonista de esta propuesta es La Carolina, un pueblo ubicado a 82 kilómetros al noreste de la ciudad de San Luis. Situado a más de 1.600 metros sobre el nivel del mar, este pueblo caracterizado por sus calles de piedra y casas de adobe preserva intacto su patrimonio como antiguo centro minero, además de destacarse entre los pueblos más bonitos del mundo.

Cómo es el oro puntano y qué hay que hacer para ganar el sorteo del pueblo

La historia de esta localidad está estrechamente ligada a la minería desde fines del siglo XVIII, cuando el descubrimiento de importantes vetas de oro impulsó su desarrollo. De acuerdo con información brindada por la Agencia de Noticias de San Luis, el metal puesto en juego fue recolectado por pirquineros de la zona mediante las mismas técnicas artesanales que marcaron la identidad del lugar.