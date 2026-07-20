El pueblo argentino con misterios masónicos que busca ser premiado entre los más lindos del planeta

Un recorrido entre símbolos, historia y tradición de pueblo

Uno de los grandes atractivos del pueblo es su Circuito de Patrimonio Histórico Cultural Arquitectónico, donde pueden apreciarse antiguos edificios con flores de lis, columnas y otros símbolos vinculados a la tradición masónica. El trazado urbano, compuesto por 33 calles, también está inspirado en principios de esa corriente.

La propuesta turística se completa con visitas a Casa Viva - Museo de Culturas, que repasa la historia de la inmigración piamontesa, el Museo Bucci, dedicado al automovilismo, y el predio recuperado de la antigua estación ferroviaria.

Para llegar a la candidatura internacional, la localidad debió demostrar la preservación activa de su patrimonio y presentar indicadores sobre sostenibilidad económica y social. Según explicó Salcedo, también se evaluó el impacto del turismo en el comercio local, el empleo juvenil y la educación de adultos.

La gastronomía es otro de los sellos distintivos de Zenón Pereyra. Las recetas heredadas de inmigrantes italianos, españoles y, en menor medida, suizos conviven con una tradición muy particular: el ajenjo, una bebida que con el tiempo se convirtió en símbolo de hospitalidad y sigue presente en reuniones y celebraciones comunitarias.

Con historia, misterio y un fuerte sentido de pertenencia, Zenón Pereyra aspira a que su nombre trascienda las fronteras de Santa Fe y gane un lugar entre los destinos rurales más destacados del planeta.