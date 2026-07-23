La inquietante leyenda del pueblo más chiquito del mundo: "Lo crearon gigantes, querían una ciudad miniatura"

En una colina del norte de Croacia, en la región de Istria, se encuentra Hum, considerado el pueblo más pequeño del mundo. Con apenas 100 metros de largo y una población de 30 habitantes, este diminuto asentamiento medieval es uno de los destinos más singulares de Europa.
La localidad cuenta únicamente con dos calles adoquinadas y tres hileras de casas, una postal que parece detenida en el tiempo. Su nombre apareció por primera vez en documentos del siglo XII, donde era mencionado como "Cholm", aunque una antigua leyenda ofrece una explicación mucho más fantástica sobre su nacimiento.
Hum, un pueblo con historia y tradiciones únicas
Según el relato popular, Hum fue creada por unos gigantes que construían ciudades en el valle del río Mirna. Al terminar su trabajo, utilizaron las pocas piedras que les habían sobrado para levantar una ciudad en miniatura.
Más allá de la leyenda, el aspecto actual del pueblo comenzó a definirse en el siglo XI, cuando se levantó la primera hilera de casas sobre los restos de una fortificación anterior. Ya en el siglo XVI se construyeron una torre de vigilancia, una campana y el Ayuntamiento.
Quienes visitan Hum ingresan por una puerta revestida de cobre con inscripciones glagolíticas que, según la tradición, advierten a los alborotadores sobre las malas intenciones. Entre sus principales atractivos también se destacan la iglesia barroca de la Asunción de la Virgen María, la iglesia románica de San Jerónimo y un campanario independiente de 22 metros, construido en 1552.
El pueblo también es famoso por el biska, un brandy de frutas con muérdago que, según la tradición, sigue una receta atribuida a los druidas celtas de hace unos 2.000 años.
Cada junio, además, Hum revive una antigua costumbre conocida como la "Elección del Prefecto". Recuperado en 1977, este ritual tiene origen en el siglo XVI y consiste en elegir a la máxima autoridad local mediante votos grabados sobre un palo de madera llamado raboš.
En pocas palabras
- Hum, Croacia: el pueblo más pequeño del mundo, con solo 100 metros de largo y 30 habitantes, posee una leyenda sobre su origen.
- Atractivos y tradición: destacan sus calles adoquinadas, iglesias, el brandy biska y la elección ancestral del prefecto.
- Historia singular: su nombre aparece en el siglo XII, aunque leyendas sugieren que fue creado por gigantes en miniatura.