La inquietante leyenda del pueblo más chiquito del mundo: "Lo crearon gigantes, querían una ciudad miniatura"

Una de las calles de Hum... ¡qué belleza! Foto: gentileza

Más allá de la leyenda, el aspecto actual del pueblo comenzó a definirse en el siglo XI, cuando se levantó la primera hilera de casas sobre los restos de una fortificación anterior. Ya en el siglo XVI se construyeron una torre de vigilancia, una campana y el Ayuntamiento.

Quienes visitan Hum ingresan por una puerta revestida de cobre con inscripciones glagolíticas que, según la tradición, advierten a los alborotadores sobre las malas intenciones. Entre sus principales atractivos también se destacan la iglesia barroca de la Asunción de la Virgen María, la iglesia románica de San Jerónimo y un campanario independiente de 22 metros, construido en 1552.

El pueblo también es famoso por el biska, un brandy de frutas con muérdago que, según la tradición, sigue una receta atribuida a los druidas celtas de hace unos 2.000 años.

Cada junio, además, Hum revive una antigua costumbre conocida como la "Elección del Prefecto". Recuperado en 1977, este ritual tiene origen en el siglo XVI y consiste en elegir a la máxima autoridad local mediante votos grabados sobre un palo de madera llamado raboš.