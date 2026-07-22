Más de 4.000 turistas subieron a la alta montaña mendocina para disfrutar de la nieve

Las cámaras de Canal 7 llegaron hasta la zona cordillerana para mostrar la cantidad de personas que eligieron Mendoza para disfrutar del frío y la nieve.

La nieve cubrió la montaña y atrajo a los turistas

La mayor parte de quienes eligieron pasar el día en alta montaña fueron turistas argentinos, con una importante presencia de visitantes provenientes de Buenos Aires.

También se observaron contingentes de turistas brasileños, quienes aprovecharon la posibilidad de acercarse a la nieve, aunque el cruce internacional siga cerrado.

Las imágenes registradas durante la jornada muestran un intenso movimiento de vehículos, familias disfrutando de la nieve y paradores nuevamente con actividad después de más de una semana en la que el acceso estuvo restringido hasta Uspallata por razones de seguridad.

Los turistas que pasan sus vacaciones de invierno en Mendoza llegaron a disfrutar de la alta montaña y la nieve. Gentileza Canal 7

Por el momento, las autoridades insisten en que el límite habilitado para circular es Punta de Vacas y recuerdan que el resto del corredor internacional continúa afectado por las condiciones meteorológicas.

El pronóstico anticipa más nevadas para los próximos días

El alivio podría durar poco. De acuerdo con el pronóstico del portal climático Meteored para la zona de alta montaña, las nevadas volverán a decir presente durante casi toda la semana. Entre este jueves y el martes próximo se espera que siga nevando.

Incluso varios meteorólogos alertaron que las precipitaciones níveas llegarán hasta el 5 de agosto, de acuerdo a los pronósticos extendidos, lo que significa que en los próximos días esas previsiones pueden llegar a actualizarse.

El pronóstico del tiempo indica que seguirá nevando al menos hasta el próximo martes. Gentileza Canal 7

Además, las temperaturas seguirán siendo extremadamente bajas, con mínimas que llegarán hasta los -21°C en Las Cuevas y máximas que, en la mayoría de los días, permanecerán por debajo de los cero grados.

Con este panorama, las autoridades del Sistema Integrado Cristo Redentor, sugieren seguir de cerca la evolución del tiempo y los trabajos que realiza Vialidad Nacional sobre la Ruta 7, ya que las nuevas nevadas podrían demorar la reapertura total del Paso Cristo Redentor. Para realizar este seguimiento, se puede ingresar a la página oficial de pasos internacionales.