El movimiento volvió a la alta montaña mendocina que está completamente cubierta de nieve. Apenas se habilitó la circulación sobre la Ruta 7 hasta Punta de Vacas, miles de turistas aprovecharon para disfrutar de los paisajes nevados. Este miércoles se contabilizaron más de 4.000 personas que ascendieron en vehículos particulares, combis, traffic y micros.
Más de 4.000 turistas subieron a la alta montaña mendocina para disfrutar de la nieve
Solo se puede llegar hasta Punta de Vacas, mientras Vialidad Nacional continúa despejando la Ruta 7. La nieve continuará al menos hasta la próxima semana
Así lo informó a Diario UNO Pablo Tijeras, director del GUM de Las Heras. La reapertura llegó después de 8 días de cierre del Paso Cristo Redentor, que permanece inhabilitado por la acumulación de nieve.
Mientras tanto, personal y maquinaria de Vialidad Nacional continúan trabajando sobre el corredor internacional para despejar los sectores más comprometidos y avanzar hacia la frontera con Chile.
Las cámaras de Canal 7 llegaron hasta la zona cordillerana para mostrar la cantidad de personas que eligieron Mendoza para disfrutar del frío y la nieve.
La nieve cubrió la montaña y atrajo a los turistas
La mayor parte de quienes eligieron pasar el día en alta montaña fueron turistas argentinos, con una importante presencia de visitantes provenientes de Buenos Aires.
También se observaron contingentes de turistas brasileños, quienes aprovecharon la posibilidad de acercarse a la nieve, aunque el cruce internacional siga cerrado.
Las imágenes registradas durante la jornada muestran un intenso movimiento de vehículos, familias disfrutando de la nieve y paradores nuevamente con actividad después de más de una semana en la que el acceso estuvo restringido hasta Uspallata por razones de seguridad.
Por el momento, las autoridades insisten en que el límite habilitado para circular es Punta de Vacas y recuerdan que el resto del corredor internacional continúa afectado por las condiciones meteorológicas.
El pronóstico anticipa más nevadas para los próximos días
El alivio podría durar poco. De acuerdo con el pronóstico del portal climático Meteored para la zona de alta montaña, las nevadas volverán a decir presente durante casi toda la semana. Entre este jueves y el martes próximo se espera que siga nevando.
Incluso varios meteorólogos alertaron que las precipitaciones níveas llegarán hasta el 5 de agosto, de acuerdo a los pronósticos extendidos, lo que significa que en los próximos días esas previsiones pueden llegar a actualizarse.
Además, las temperaturas seguirán siendo extremadamente bajas, con mínimas que llegarán hasta los -21°C en Las Cuevas y máximas que, en la mayoría de los días, permanecerán por debajo de los cero grados.
Con este panorama, las autoridades del Sistema Integrado Cristo Redentor, sugieren seguir de cerca la evolución del tiempo y los trabajos que realiza Vialidad Nacional sobre la Ruta 7, ya que las nuevas nevadas podrían demorar la reapertura total del Paso Cristo Redentor. Para realizar este seguimiento, se puede ingresar a la página oficial de pasos internacionales.
En pocas palabras
- Alta montaña mendocina: recibió a más de 4.000 turistas para disfrutar de la nieve tras habilitarse la circulación en la Ruta 7 hasta Punta de Vacas.
- Situación de la Ruta 7: Vialidad Nacional continúa trabajando en el despeje de la ruta para avanzar hacia el Paso Internacional Cristo Redentor, que permanece inhabilitado.
- Pronóstico de nevadas: se espera que las nevadas continúen durante casi toda la semana, con temperaturas extremadamente bajas en la zona.