Los Piotto, la conflictiva familia montañesa que quedó envuelta en el crimen de un adolescente en Polvaredas

Gabriel murió acuchillado el domingo, tras la final del Mundial de fútbol.

Quiénes son los detenidos por el crimen

Los 2 hermanos Piotto tienen antecedentes penales, aunque con la particularidad de que en ninguno de ellos fueron condenados, ya que arreglaron con la Justicia una suspensión de juicio a prueba -probation- y terminaron sobreseídos tras cumplir ciertas normas de conducta por un plazo de tiempo.

Jonathan Piotto Díaz, un changarín de 35 años, tiene causas penales desde septiembre de 2015, cuando fue atrapado intentando robar una yegua en la zona de Uspallata y luego sustrayendo un chaleco policial de la comisaría ubicada en esa localidad.

En la madrugada del 8 de febrero de 2025, quedó envuelto en un violento episodio doméstico cuando ingresó a la casa de su pareja y comenzó a pegarle con un palo en las piernas. El hijo de la mujer, de 26 años, defendió a su madre con un cuchillo. El joven terminó con una fractura expuesta en uno de sus brazos, mientras que Jonathan Piotto sufrió una puñalada que le perforó el pulmón derecho y lo dejó internado en grave estado durante varios días. El autor de la herida de arma blanca fue sobreseído el mes pasado, ya que el caso quedó encuadrado como una legítima defensa.

Por su parte, Ángel David Piotto, un cocinero que trabajaba en Las Cuevas, también fue imputado a mediados de julio de 2020 en un expediente que tiene paralelismos con el crimen del domingo pasado. En ese caso, el hombre de 33 años amenazó de muerte a una mujer en la zona de Polvaredas y le dijo "en cualquier momento vengo y te mato". Se retiró del lugar, pero luego regresó y le dijo a un familiar de la chica: "Los voy a ir a buscar a mis hermanos, así los cagamos matando".

El crimen ocurrió en la zona montañesa de Polvaredas.

Fuentes de alta montaña detallaron que incluso hay otro hermano menor del clan familiar que es soldado voluntario del Ejército pero pese a ello tiene antecedentes por haber protagonizado una golpiza con efectivos policiales de la zona.

El crimen en Polvaredas

En la mañana del domingo 19 de julio, en la previa a la final del Mundial entre Argentina y España, se produjo una vehemente discusión entre 2 de las familias que viven en el pequeño pueblo montañés de Polvaredas. La investigación sostiene que una de las familias acusó a los hermanos Cruz Jara de haberles roto los vidrios de su camión que estaba estacionado en la calle.

En horas de la noche, los hermanos fueron a buscar a sus rivales. Ambos terminaron gravemente apuñalados. Gabriel Cruz sufrió una certera herida de arma blanca en el tórax que le perforó el pulmón y concretó el crimen a los pocos minutos. Su hermano mayor, quien es trapito en la zona de Puente del Inca, sufrió aproximadamente 10 lesiones de arma blanca. Fue trasladado al Hospital de Uspallata y luego derivado al Hospital Central. En ese nosocomio fue estabilizado y quedó internado en sala común.