Gendarmería se llevó una sorpresa inesperada al requisar una camioneta en Mendoza

Personal de la Sección “San Rafael” del Escuadrón 29 “Malargüe” realizó un control sobre una camioneta Volkswagen Amarok sobre la intersección de la Ruta Provincial N° 160 con la Ruta Nacional N° 143, departamento de San Rafael.

Durante la inspección, los funcionarios constataron en el interior de la camioneta, dentro de una mochila, un paquete rectangular que contenía 1 kilo 028 gramos de cocaína, como así también dos cigarrillos artesanales parcialmente consumidos de marihuana (0,6 gramos).