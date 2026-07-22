En la localidad de Cañada Seca, distrito del departamento de San Rafael, Mendoza, Gendarmería logró detectar en un control de rutina, una mochila con un paquete rectangular y dos cigarrillos artesanales. Los ocupantes del vehículo quedaron detenidos, en el marco de la Ley 23.737. Hubo una sorpresa al final de la requisa.
Gendarmería se llevó una sorpresa inesperada al requisar una camioneta en Mendoza
Los ocupantes de una camioneta Amarok quedaron detenidos tras un control de Gendarmería en el Sur de Mendoza
Personal de la Sección “San Rafael” del Escuadrón 29 “Malargüe” realizó un control sobre una camioneta Volkswagen Amarok sobre la intersección de la Ruta Provincial N° 160 con la Ruta Nacional N° 143, departamento de San Rafael.
Durante la inspección, los funcionarios constataron en el interior de la camioneta, dentro de una mochila, un paquete rectangular que contenía 1 kilo 028 gramos de cocaína, como así también dos cigarrillos artesanales parcialmente consumidos de marihuana (0,6 gramos).
Gendarmería: sorpresa al verificar los datos de la camioneta
Asimismo, al verificar los antecedentes de la camioneta, se constató que el mismo presentaba “pedido de secuestro” activo.
De inmediato, se dio intervención al Juzgado Federal y a la Sede Fiscal Descentralizada de San Rafael, que dispusieron el secuestro de la sustancia hallada, la detención de los involucrados y el secuestro de la camioneta, entre otros elementos de interés.