Quién era Cristian Gerez, el cabo de la Policía Federal asesinado por motochorros

Amparados por la oscuridad, dos personas sorprendieron al policía, que estaba de civil, aunque con su arma reglamentaria, y lo hirieron para sacarle la moto. Lo mataron. Por el hecho se detuvo a dos menores de edad.

Loma hermosa. Motochorros asesinaron a un policía para robarle la moto. Dispararon al aire para que frene, dejó la moto, retrocedió mientras le exigían la mochila, quiso sacar su arma y le tiraron a quema ropa. Cristian Gerez era cabo de la policía federal. pic.twitter.com/Dx1GRRLqri — Diego G (@gabrielediego) July 21, 2026

En el video que registró toda la secuencia se puede ver cómo el policía intenta defenderse de los ladrones y cómo es asesinado por los delincuentes que después se llevan su moto.

La muerte de Gerez causó profunda conmoción entre familiares, compañeros y vecinos. En redes sociales, allegados y miembros de la fuerza lo despidieron con mensajes de dolor y resaltaron su vocación de servicio, mientras continúa la investigación para determinar responsabilidades en el homicidio.

“No entiendo, Dios, por qué te llevaste a mi hermano. El dolor es muy fuerte”, dijo su hermana Maru Díaz en un mensaje de despedida en sus cuentas oficiales.