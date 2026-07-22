Cristian Alberto Gerez, cabo de la Policía Federal Argentina asesinado durante un intento de robo en Loma Hermosa, tenía 36 años, era padre de una niña y llevaba casi dos décadas de servicio en la fuerza.
Quién era Cristian Gerez, el cabo de la Policía Federal asesinado por motochorros
El efectivo estaba franco de servicio, por eso no vestía el uniforme, pero portaba su pistola reglamentaria cuando fue interceptado por dos motochorros que querían robarle
El policía se encontraba de franco cuando fue interceptado por dos motochorros que intentaron robarle su moto. Durante el asalto le dispararon y le causaron heridas fatales. Pero el uniformado no solamente era policía, sino que era una persona muy querida por todos aquellos que lo conocieron.
Quién era Cristian Gerez, el cabo de la Policía Federal asesinado por motochorros
Cristian Gerez tenía una hija, siempre había querido ser policía y tenía una nena. Dentro de la Policía se desempeñaba como cabo en la División Redes Exteriores de la Superintendencia de Comunicaciones de la PFA, un área encargada del mantenimiento de los sistemas de comunicación de la fuerza. Vivía con su pareja y su hija. Eran una familia feliz hasta el lunes por la noche.
Amparados por la oscuridad, dos personas sorprendieron al policía, que estaba de civil, aunque con su arma reglamentaria, y lo hirieron para sacarle la moto. Lo mataron. Por el hecho se detuvo a dos menores de edad.
En el video que registró toda la secuencia se puede ver cómo el policía intenta defenderse de los ladrones y cómo es asesinado por los delincuentes que después se llevan su moto.
La muerte de Gerez causó profunda conmoción entre familiares, compañeros y vecinos. En redes sociales, allegados y miembros de la fuerza lo despidieron con mensajes de dolor y resaltaron su vocación de servicio, mientras continúa la investigación para determinar responsabilidades en el homicidio.
“No entiendo, Dios, por qué te llevaste a mi hermano. El dolor es muy fuerte”, dijo su hermana Maru Díaz en un mensaje de despedida en sus cuentas oficiales.
En pocas palabras
- Cristian Gerez: Cabo de la Policía Federal Argentina, de 36 años, fue asesinado en Loma Hermosa.
- Incidente: Fue abordado por dos motochorros que intentaron robarle su moto mientras estaba de franco, recibiendo disparos.
- Detenidos: Dos menores de edad fueron detenidos en relación con el homicidio del policía.