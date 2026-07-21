Un cabo de la Policía Federal fue asesinado este lunes por la noche por motochorros que le robaron la moto en la localidad bonaerense de Loma Hermosa. Las imágenes del video del crimen que recorren las redes sociales, causan mucha conmoción por la liviandad con que uno de los delincuentes ejecuta al trabajador.
El video del horror del que todos hablan: el crimen de un policía sin compasión ni sentimientos
Provoca indignación la liviandad con la que un delincuente ejecuta a un policía en Loma Hermosa. El video del crimen causa conmoción
Fuentes de la policía revelaron que el crimen se produjo en la calle Mariquita Sánchez de Thompson entre Ezeiza y Río Bermejo, de esa zona del partido de Tres de Febrero.
En ese sentido, dos motochorros se pusieron a la par de otra moto que era conducida por el cabo Cristian Alberto Gerez, quien se desempeñaba en la División Redes Exteriores de la Superintendencia de Comunicaciones, y enseguida el acompañante se bajó con un arma en la mano.
Según puede verse en un video captado por cámaras de seguridad de la zona, el policía retrocede e intenta sacar su arma reglamentaria, pero el delincuente le roba un bolso, le disparó primero y lo terminó matando.
Enseguida, el asaltante tomó la moto del efectivo y se escapó junto a su compañero de delito.