El video del horror del que todos hablan: el crimen de un policía sin compasión ni sentimientos

Fuentes de la policía revelaron que el crimen se produjo en la calle Mariquita Sánchez de Thompson entre Ezeiza y Río Bermejo, de esa zona del partido de Tres de Febrero.

En ese sentido, dos motochorros se pusieron a la par de otra moto que era conducida por el cabo Cristian Alberto Gerez, quien se desempeñaba en la División Redes Exteriores de la Superintendencia de Comunicaciones, y enseguida el acompañante se bajó con un arma en la mano.