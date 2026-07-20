Un pueblo de 100 habitantes, dos familias enemistadas, un crimen y una investigación bajo un temporal de nieve

Lucas Iván Cruz Jara, el joven que fue apuñalado en Polvaredas junto a su hermano, víctima fatal del crimen.

La familia que fue víctima del crimen

Lucas Iván Cruz Jara registra un puñado de condenas en su contra por delitos cometidos en algunos casos junto con su hermano menor -cuando era inimputable. Por ejemplo, a mediados de 2024 se robaron una placa de bronce de 80 kilogramos de un monumento al Batallón de Infantería. La partieron en 4 pedazos, antes de ser detenidos.

Lucas Cruz también fue sentenciado por tener en su poder un freezer y un termotanque que habían sido robados de un casa y luego venderlos mediante Marketplace, la página de Facebook. Incluso fue denunciado varias veces por otros vecinos de Polvaredas quienes sufrieron amenazas de muerte por parte de la familia.

En la mañana del domingo pasado, en la previa a la final del Mundial entre Argentina y España, se produjo una vehemente discusión entre 2 familias. La investigación sostiene que una familia acusó a los hermanos Cruz Jara de haberles roto los vidrios de su camión que estaba estacionado en la calle.

Los turísticos paisajes de Polvaredas.

Tras el partido, tal vez motivados por un combo virulento como el consumo de alcohol y la bronca por la derrota de Messi y compañía, los hermanos fueron a buscar a sus rivales. Ambos terminaron gravemente apuñalados. Gabriel Emanuel Cruz sufrió una certera herida de arma blanca en el tórax que le perforó el pulmón y le quitó la vida a los pocos minutos.

Su hermano mayor, Lucas Iván, quien es trapito en la zona de Puente del Inca, sufrió aproximadamente 10 lesiones de arma blanca. Fue trasladado al Hospital de Uspallata y luego derivado al Hospital Central. En ese nosocomio fue estabilizado y quedó internado en sala común, según comentaron fuentes vinculadas con la investigación.

La investigación por el crimen tuvo la detención de una pareja, aunque finalmente quedó desvinculada. Luego fueron capturados otros 3 sospechosos -se reservan sus identidades por pedido judicial-, aunque restan 2 que se mantienen prófugos.

Debido al intenso temporal que afecta la zona de alta montaña y hasta motivó la suspensión de clases, efectivos policiales de Investigaciones se abrieron paso entre medio de la nieve para entrevistar a testigos y realizar allanamientos que podrían derivar en un avance de la investigación por el crimen durante las próximas horas.