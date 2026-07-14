El cuerpo de un hombre fue encontrado incinerado este lunes en el barrio Ejército de los Andes, más conocido como "Fuerte Apache", de la localidad bonaerense de Ciudadela. Es todo lo que rodea al hecho lo que le da un halo de misterio.
Un cuerpo, un incendio y mucho misterio: quién es el hombre hallado envuelto en llamas en Buenos Aires
El cuerpo de un hombre de entre 25 y 30 años fue encontrado envuelto en llamas en Buenos Aires y hay varios detalles que alimentan el misterio
Según fuentes policiales, la víctima presentaba un disparo en la cabeza y se trataría de un ajuste de cuentas, pero la saña con la que se actuó después a la víctima es que lo llama la atención de los investigadores.
Quién es la víctima y qué dice la investigación
Según los datos recopilados por la investigación, la víctima tenía entre 25 y 30 años, era de tez blanca y no se sabe mucho más de él. El cuerpo fue hallado durante la siesta del lunes, alrededor de las 15.30.
Fueron los Bomberos Voluntarios del Cuartel Central de Ciudadela los que hallaron el cuerpo. De hecho, ellos habían sido convocados para combatir un incendio en la zona, pero cuando llegaron se encontraron con el cadáver de la víctima prendido fuego.
Los bomberos extinguieron rápidamente el fuego y evitaron así que las llamas se propagaran hacia los contenedores cercanos, al tiempo que enseguida llamaron a la Policía Bonaerense.
Trabajó en el lugar efectivos de Policía Científica para establecer la identidad de la víctima y las circunstancias exactas del hecho.
Cómo sigue la investigación
Por su parte, la Justicia ordenó realizar una autopsia y dispuso pericias complementarias, que buscarán establecer la causa médica del fallecimiento, como así también otros factores que puedan ayudar a atrapar a los autores.
En ese sentido, los peritos trataban de establecer la presencia de huellas de terceras personas, mientras que los uniformados buscaban las cámaras de seguridad de la zona, sobre todo una del Municipio ubicada a unos 50 metros del lugar.
Los vecinos del "Fuerte Apache" relataron que durante la madrugada se produjo una intensa balacera entre bandas que se disputaban el territorio narco, aunque todavía no está claro si esta tiene que ver con lo sucedido.