Un cuerpo, un incendio y mucho misterio: quién es el hombre hallado envuelto en llamas en Buenos Aires

Fueron los Bomberos Voluntarios del Cuartel Central de Ciudadela los que hallaron el cuerpo. De hecho, ellos habían sido convocados para combatir un incendio en la zona, pero cuando llegaron se encontraron con el cadáver de la víctima prendido fuego.

Los bomberos extinguieron rápidamente el fuego y evitaron así que las llamas se propagaran hacia los contenedores cercanos, al tiempo que enseguida llamaron a la Policía Bonaerense.

Trabajó en el lugar efectivos de Policía Científica para establecer la identidad de la víctima y las circunstancias exactas del hecho.

Cómo sigue la investigación

Por su parte, la Justicia ordenó realizar una autopsia y dispuso pericias complementarias, que buscarán establecer la causa médica del fallecimiento, como así también otros factores que puedan ayudar a atrapar a los autores.

En ese sentido, los peritos trataban de establecer la presencia de huellas de terceras personas, mientras que los uniformados buscaban las cámaras de seguridad de la zona, sobre todo una del Municipio ubicada a unos 50 metros del lugar.

Los vecinos del "Fuerte Apache" relataron que durante la madrugada se produjo una intensa balacera entre bandas que se disputaban el territorio narco, aunque todavía no está claro si esta tiene que ver con lo sucedido.