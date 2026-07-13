¿En invierno conviene usar un aire acondicionado frío/calor o una estufa eléctrica?

¿En invierno es mejor usar aire acondicionado o estufa eléctrica?

Calefaccionar una casa con electricidad es mucho más costoso que hacerlo con gas, por eso hay que pensar muy bien en las opciones y compararlas. Para elegir un método de calefacción eléctrico, hay que pensar en el precio del aparato, en el consumo energético o eficiencia, en los espacios que logra calentar y en la seguridad del dispositivo.

Las dos opciones que más se elogian son el aire acondicionado y la estufa con resistencias. Sus diferencias son muchas y la mayor similitud que tienen es que funcionan con electricidad. Para entender su consumo, hay que entender cómo funcionan.

Ambos aparatos tienen ventajas y desventajas.

El aire acondicionado frío-calor funciona tomando o extrayendo la energía térmica del exterior y transfiriéndola al interior de la casa a través de un ciclo de compresión y condensación del gas refrigerante.

La estufa eléctrica, a diferencia del aire, funciona con resistencias que se calientan con electricidad; al enchufar el aparato, generan calor directo. El aire acondicionado no produce calor directo, sino que lo extrae del exterior.

¿En invierno cuál conviene usar para calentar la casa?

Dependiendo del tamaño de los ambientes, pero pensando en un departamento pequeño o una casa chica, lo que más conviene es el aire acondicionado. El aire es más eficiente energéticamente y entrega hasta tres veces más calor en comparación con la energía que consume.

Las estufas eléctricas, al generar el calor que transmiten, consumen de manera constante y consumen mucho. Gastan hasta 3 veces más que los aires acondicionados. Puede que sean más económicas al momento de la compra, pero a la larga son más costosas.

El aire acondicionado es una opción más económica para el invierno.

Además, el aire acondicionado distribuye el calor por un ventilador, de forma uniforme y más lenta, que permite climatizar los ambientes sin recibir calor fuerte directo. Las estufas son portátiles y fáciles de trasladar, pero son más inseguras cuando están cerca de objetos y pueden generar un incendio.