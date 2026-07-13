Chubut: La Hoya abre con pistas y servicios para la temporada de esquí 2026

Una de las principales novedades de este invierno es la incorporación del primer polvorín propio de la historia del centro de esquí, habilitado por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). La nueva infraestructura permite realizar detonaciones controladas para la prevención de avalanchas antes de la apertura diaria de las pistas, mejorando los tiempos de respuesta de los equipos de pisteros socorristas y reforzando la seguridad en la montaña.

¿Cómo se previene el riesgo en centros de esquí?

Con esta incorporación, La Hoya da un nuevo paso en materia de prevención y se posiciona entre los centros de esquí de la Patagonia con mayor capacidad operativa para la gestión del riesgo.

Reconocida por su nieve seca y liviana, una de las grandes características que la distinguen gracias a la orientación sur de la montaña, La Hoya volvió a recibir visitantes con una propuesta pensada tanto para quienes dan sus primeros pasos en el esquí como para las familias que buscan disfrutar de la experiencia de la nieve en un entorno tranquilo.

Propuestas y servicios de gastronomía en la montaña

El pase diario tiene un valor de $100.000 y puede adquirirse de manera anticipada a través de la página web del centro de esquí. Mientras tanto, la montaña irá sumando pistas y servicios en forma gradual durante las próximas semanas, acompañando la evolución de las condiciones del invierno.