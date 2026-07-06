Esquí: Cerro Catedral abrió la temporada 2026 y ya recibe a los primeros visitantes

Progresiva habilitación de sectores de Snowboard

Desde Catedral Alta Patagonia señalaron que la apertura será progresiva y que, a medida que las condiciones de nieve sigan mejorando, se irán incorporando nuevas áreas esquiables y medios de elevación para la práctica de snowboard.

Mientras tanto, continúan las tareas de preparación en distintos sectores de la montaña, por lo que recordaron que está prohibido el ascenso por medios propios.

Quienes planeen subir al cerro pueden consultar el estado de las pistas, los medios habilitados y las condiciones de nieve en tiempo real a través de la aplicación oficial de Cerro Catedral, disponible para Android y iOS.

Los pases para la temporada ya están disponibles tanto de manera online como en los puntos de venta habilitados en la base del cerro, el Aeropuerto Internacional de Bariloche y la oficina comercial de Buenos Aires.

En esta temporada, el Pase Día Esquiador tiene un valor de $160.000, mientras que el Día Peatón cuesta $90.000. Los menores de hasta 5 años ingresan sin cargo y todas las tarifas incluyen IVA.

¿Continuarán las Nevadas en Bariloche?

Con esta apertura parcial, Bariloche ya puso en marcha una nueva temporada de invierno. Si las condiciones acompañan y continúan las nevadas, Cerro Catedral irá habilitando más sectores para que, en las próximas semanas, el dominio esquiable funcione a pleno.