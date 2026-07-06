Esquí: Un centro inauguró la temporada antes de tiempo y ya recibe visitantes

La propuesta se completa con alquiler de equipos e indumentaria, un sector gastronómico, área de picnic y playa de estacionamiento, servicios pensados para quienes quieren pasar el día en la montaña.

Mientras tanto, el equipo técnico continúa trabajando las 24 horas en la producción y distribución de nieve sobre la Pista Escuela de Esquí y Snowboard, que será habilitada en los próximos días si las condiciones acompañan. Además, avanza el acondicionamiento de un tercer sector destinado a la práctica de esquí y snowboard, con la intención de llegar operativo al comienzo de las vacaciones de invierno.

¿Cómo funciona la fabricación de nieve?

La incorporación del sistema de fabricación de nieve le permitió al centro reducir la dependencia de las nevadas naturales y anticipar el inicio de la temporada, una herramienta que cada vez gana más protagonismo en la industria para ofrecer mayor previsibilidad tanto a los visitantes como a los operadores turísticos.

Con las últimas nevadas registradas en la cordillera y la llegada del receso invernal cada vez más cerca, el complejo espera ampliar progresivamente su oferta de actividades y sumar nuevos sectores habilitados para quienes elijan disfrutar de la nieve en Mendoza.