El Acceso Este cambia desde este lunes con cortes parciales, preventores y posibles multas

Las restricciones que arrancan desde este lunes 6 de julio no implicarán el cierre completo del Acceso Este. Foto: Prensa de Gobierno

Los nuevos cortes en Acceso Este

O sea que las restricciones no implicarán el cierre completo del Acceso Este. En cada uno de los sentidos se intervendrá la trocha ubicada junto al cantero central, mientras que permanecerá habilitada la trocha externa, es decir, la más cercana a las calles laterales.

De esta manera, los vehículos tendrán disponible una trocha en cada sentido y también podrán utilizar las colectoras. Pero atención: está prohibido estacionar sobre las laterales y las autoridades anticiparon que aplicarán multas.

Dónde comenzarán los cortes en el Acceso Este

El punto donde comenzará la restricción dependerá del sentido de circulación.

Para quienes transiten hacia el oeste, en dirección a la Ciudad de Mendoza, el corte comenzará a la altura de calle Arturo González.

En cambio, para los vehículos que circulen hacia el este, en dirección a San Martín y los departamentos de la Zona Este, la intervención comenzará en calle Tirasso.

Las obras avanzarán de manera progresiva, mediante tramos de aproximadamente 500 metros.

Habrá 30 preventores para ordenar el tránsito

La Municipalidad de Guaymallén desplegará alrededor de 30 preventores en la zona afectada. El personal estará encargado de orientar a los conductores, ordenar las derivaciones y controlar que se respeten las nuevas condiciones de circulación en el Acceso Este.

La cantidad de vehículos que atraviesa diariamente el sector obliga a reforzar el operativo. Las autoridades anticiparon que los controles serán estrictos y que podrían aplicarse sanciones a quienes incumplan las indicaciones, circulen de manera indebida o estacionen en sectores prohibidos.

La recomendación para quienes deban ingresar o salir de la Ciudad por el Acceso Este será reducir la velocidad, prestar atención a la señalización y calcular más tiempo para completar el recorrido.

Prohibido estacionar en las laterales

Uno de los cambios más importantes será la prohibición de estacionar sobre las calles laterales del Acceso Este.

La medida busca que las colectoras puedan ser utilizadas por dos vehículos al mismo tiempo y absorban parte del tránsito que habitualmente circula por la calzada principal.

Los vehículos estacionados podrían reducir la capacidad de las laterales y generar embotellamientos, por lo que los preventores también controlarán especialmente esos sectores.

Desde Guaymallén afirman que se trata de "la obra más importante de los últimos 50 años" en el departamento.

Desde las 8 de este lunes 6 de julio, el esquema de circulación quedará compuesto por una trocha habilitada en cada sentido del Acceso Este y las dos calles laterales. Aunque no habrá cortes totales, se esperan demoras durante las primeras jornadas -sobre todo en los horarios pico- mientras los conductores se acostumbran a la nueva dinámica.