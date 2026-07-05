Brinco: los resultados del sorteo 1361 del domingo 5 de julio

13 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $554.211,82

393 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $6.049,79

5.260 ganadores con 3 aciertos, cada uno cobrará $1.500

Brinco Junior: resultados y ganadores del sorteo 1361 del domingo 5 de julio

BRINCO JUNIOR

06 - 09 - 17 - 21 - 33 - 35

8 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $4.501.558,14

¿Cómo jugar al Brinco?

El Brinco es un juego de azar poceado que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, surge como una modalidad del Quini 6 con la particularidad de generar sus propias condiciones de sorteos, programa de premios, etc. El sorteo del Brinco se lleva a cabo todos los domingos a partir de las 21