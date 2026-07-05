Hebe Casado llamó "equipo africano" a Francia durante el Mundial y desató una polémica

Sin embargo, el núcleo de la polémica quedó concentrado en las palabras “equipo africano”.

La frase de Hebe Casado que generó cuestionamientos

La expresión utilizada por Casado alude a la ascendencia africana de numerosos integrantes de la selección de Francia y desplaza a un segundo plano su nacionalidad francesa.

Se trata de una denominación que ha aparecido en otras oportunidades alrededor del fútbol francés y que suele generar cuestionamientos por su carga racial: presenta a los jugadores negros o descendientes de inmigrantes como menos franceses que el resto del plantel.

La misma expresión había sido utilizada por el ex arquero paraguayo José Luis Chilavert.

Lo cierto es que la condición institucional de Casado y el hecho de que se trate de una de las principales autoridades de Mendoza amplificaron el alcance político de sus palabras.

La publicación fue realizada desde la cuenta en la que Casado se presenta como vicegobernadora de la provincia y no desde un perfil anónimo o exclusivamente deportivo.

Casado es una dirigente identificada con la derecha y con las ideas liberales. Después de abandonar el PRO intentó incorporarse a La Libertad Avanza, aunque actualmente se define como apartidaria y continúa formando parte del espacio político que gobierna Mendoza, encabezado por Alfredo Cornejo.

También ha construido buena parte de su perfil público mediante intervenciones directas, sarcásticas y frecuentemente polémicas en las redes sociales.

Final del partido. Kyliam Mbappé ignoró el saludo del arquero paraguayo Orlando Gill. Foto: BBC

Un final caliente entre Paraguay y Francia

La publicación apareció después de un partido especialmente tenso. Francia venció 1-0 a Paraguay por los octavos de final del Mundial, gracias a un penal convertido por Mbappé a los 70 minutos, y avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará a Marruecos.

El encuentro estuvo marcado por el juego físico, las discusiones y los cruces entre los futbolistas. Una vez terminado el partido, el arquero paraguayo Orlando Gill intentó saludar a Mbappé, pero el delantero francés no respondió y continuó festejando.

Gill reaccionó lanzándole la pelota por la espalda. Más tarde reconoció que había sido “un momento de calentura”. Mbappé, por su parte, sostuvo que Francia también sabía jugar esa clase de partidos y afirmó que su equipo había sido superior incluso en el “fútbol sucio”.

La referencia de Casado a los “modales” del seleccionado francés pareció estar relacionada con esas escenas del cierre. La frase sobre el “equipo africano”, en cambio, trasladó la discusión desde el terreno deportivo hacia el político y social.