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Francia le ganó ajustadamente a Paraguay con un gol de Mbappé y está en los cuartos de final del Mundial 2026

La selección de Francia venció ajustadamente a Paraguay este sábado, con un gol de Kylian Mbappé y pasó a los cuartos de final del Mundial 2026.

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Mbappé le dio el triunfo a Francia ante Paraguay.

Mbappé le dio el triunfo a Francia ante Paraguay.

La selección de Francia le ganó ajustadamente por 1 a 0 a la Paraguay que dirige Gustavo Alfaro este sábado, con un gol de Kylian Mbappé, en el estadio Lincoln Financial Field, de Philadelphia, y pasó a los cuartos de final del Mundial 2026.

Kylian Mbappé marcó el único tanto para Le Bleus a los 24' del complemento con un tiro de penal.

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Mbappé festeja. Francia está en cuartos.

En los primeros minutos del partido el subcampeón del mundo asfixiaba a Paraguay, pero la defensa del combinado sudamericano respondía bien.

Después comenzaron a salir los dirigidos por Gustavo Alfaro al superar esos minutos de zozobra.

Un tiro de Koné se desvió en Junior Alonso y la pelota se fue el córner. El equipo dirigido por Didier Deschamps no podía generar opciones claras de gol.

Rabiot remató alto. Es que Francia no podía encontrar espacios en la ofensiva, ya que el DT de Paraguay, Gustavo Alfaro, puso cinco centrales para contrrarrestar el poderío de su rival.

En el complemento Koné tiró al arco desde lejos y Gill la sacó al córner.

Hasta que Gómez le cometió penal a Doué. El juez, a instancias del VAR, cobró el tiro desde los doce pasos y Mbappé puso el 1-0. Así el jugador del Real Madrid suma 19 goles en Mundiales y quedó a uno del máximo anotador, Lionel Messi.

Después del tanto francés, el equipo guaraní decayó en su rendimiento y sintió el golpe.

Luego Mbappé exigió una buena respuesta de Gill.

Mauricio Magalhaes tiraba al arco y Mike Maignan la controlaba abajo.

Gill tenía una doble tapada ante Mbappé y se extinguía el partido.

Francia está entre los ochos mejores seleccionados del mundo nuevamente.

Lo que viene para Francia en el Mundial 2026

Tras eliminar a Paraguay en octavos de final, Francia se medirá con Marruecos en la próxima instancia de la Copa del Mundo. El partido se jugará el próximo jueves a las 17 de Argentina.

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