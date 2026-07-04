River oficializó el regreso de Rafael Santos Borré: hasta cuándo firmó el Máquina

En River el Máquina tendrá como principal objetivo el título en la Copa Sudamericana, donde ya está en los octavos de final, mientras que en el ámbito local buscará tomarse revancha de lo ocurrido en el Torneo Apertura, donde se le escapó el título en los últimos minutos de la final contra Belgrano de Córdoba.

Los otros clubes donde jugó Rafael Santos Borré

Luego el atacante pasó por el Eintracht Frankfurt de Alemania, donde tuvo un rol muy importante en la UEFA Europa League, donde los bávaros terminarían gritando campeones.

Posteriormente actuó en el Werder Bremen de Alemania, y el Inter de Porto Alegre. En este último equipo pudo ganar el Campeonato Gaúcho 2026 y la Recopa Gaúcha 2026.

Santos Borré se despidió del Inter de Porto Alegre

"Gracias por cada momento vivido con estos colores. Me llevo los recuerdos, aprendizajes y personas que quedarán para siempre", dijo el colombiano en las redes, un mensaje en el que se despidió del club brasilero.

Le agradeció "a la torcida colorada por el apoyo durante todo este tiempo", y cerró: "Mi gratitud también para los directivos, cuerpo técnico y todas las personas que hicieron parte de este camino".