River oficializó el regreso de Rafael Santos Borré: hasta cuándo firmó el Máquina

Volvió uno de los héroes de Madrid. River confirmó este sábado el regreso del delantero de 30 años Rafael Santos Borré, quien formó parte de la conquista de la Copa Libertadores 2018, tras vencer a Boca en una histórica final.
River oficializó este sábado la vuelta del delantero colombiano Rafael Santos Borré. El Máquina ganó la Copa Libertadores 2018 con el Millo
Volvió uno de los héroes de Madrid. River confirmó este sábado el regreso del delantero de 30 años Rafael Santos Borré, quien formó parte de la conquista de la Copa Libertadores 2018, tras vencer a Boca en una histórica final.
"Rafael Santos Borré es nuevo jugador de River Plate. El delantero firmó su contrato hasta el 31 de diciembre de 2029", dijo el club de Núñez a través de un comunicado.
Borré tendrá su segundo ciclo en River, donde jugó entre 2017 y 2021. En esa etapa el colombiano colaboró para que el Millo conquistara seis títulos: la Copa Argentina 2017 y 2019, la Supercopa Argentina 2017 y 2019, la Copa Libertadores 2018 y la Recopa Sudamericana 2019.
En River el Máquina tendrá como principal objetivo el título en la Copa Sudamericana, donde ya está en los octavos de final, mientras que en el ámbito local buscará tomarse revancha de lo ocurrido en el Torneo Apertura, donde se le escapó el título en los últimos minutos de la final contra Belgrano de Córdoba.
Luego el atacante pasó por el Eintracht Frankfurt de Alemania, donde tuvo un rol muy importante en la UEFA Europa League, donde los bávaros terminarían gritando campeones.
Posteriormente actuó en el Werder Bremen de Alemania, y el Inter de Porto Alegre. En este último equipo pudo ganar el Campeonato Gaúcho 2026 y la Recopa Gaúcha 2026.
"Gracias por cada momento vivido con estos colores. Me llevo los recuerdos, aprendizajes y personas que quedarán para siempre", dijo el colombiano en las redes, un mensaje en el que se despidió del club brasilero.
Le agradeció "a la torcida colorada por el apoyo durante todo este tiempo", y cerró: "Mi gratitud también para los directivos, cuerpo técnico y todas las personas que hicieron parte de este camino".