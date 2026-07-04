Godoy Cruz busca volver al triunfo ante Ciudad de Bolívar en la reanudación de la Primera Nacional

Godoy Cruz, que está fuera de los puestos de Reducido. Ahora, comenzará la segunda ronda del campeonato y buscará sumar de a tres en su visita a Ciudad de Bolívar.

Las incorporaciones de Godoy Cruz

Diego Viera volvió a Godoy Cruz luego de pasar los últimos siete años jugando en Libertad de Paraguay. Su último paso en el Tomba fue entre la temporada 2015-2019 donde disputó 128 partidos, marcó 5 goles y brindó 2 asistencias.

El otro futbolista que sumó el Expreso fue Benjamín Schamine, pampeano de 22 años que viene de jugar en O'Higgins de Chile. El mediocampista surgió de Defensa y Justicia, club dueño de su pase.

Entre las bajas figuran las partidas de Matías Ramírez y Tomás Toto Pozzo.

Probables formaciones:

Ciudad de Bolívar: Agustín Rufinetti; Agustín Paredes, Ezequiel Navarro, Elías Martínez, Federico Perlata; Nahuel Yeri, Alex Díaz, Arnaldo González, Maximiliano Gutiérrez; Facundo Mucignat y Jonatan Maciel. DT: Diego Funes.

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Francisco Gerometta, Mateo Mendoza, Tomás Rossi o Nahuel Brunet, Juan Morán; Brian Orosco, Juan Andrada, Vicente Poggi, Misael Sosa; Nahuel Ulariaga y Martín Pino. DT: Pablo De Muner.

Estadio: Municipal Eva Perón.

Árbitro: Javier Delbarba.