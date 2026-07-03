Godoy Cruz se prepara para asumir un nuevo semestre en la Primera Nacional en busca del ascenso a la Primera División. Con ese cometido, el Tomba abrochó dos futbolistas para afrontar la segunda rueda que está a punto de comenzar.
Godoy Cruz presentó a Diego Viera como nuevo refuerzo y sumó otra incorporación
Godoy Cruz repatrió a Diego Viera y sumó otra incorporación para encarar la segunda rueda de la Primera Nacional
Diego Viera es el primero de los dos jugadores que llegaron a Godoy Cruz. El defensor paraguayo es conocido de la casa y regresa para su segundo ciclo en el Expreso. Benjamín Schamine es el otro jugador que sumó el Tomba proveniente del fútbol de Chile.
Godoy Cruz presentó a Diego Viera como nuevo refuerzo y sumó otra incorporación
Diego Viera volvió a Godoy Cruz luego de pasar los últimos siete años jugando en Libertad de Paraguay. Su último paso en el Tomba fue entre la temporada 2015-2019 donde disputó 128 partidos, marcó 5 goles y brindó 2 asistencias.
Hoy Viera regresa a la Bodega para reforzar el sector defensivo que cuenta con nombres como el de Mateo Mendoza, Esteban Burgos, Nahuel Brunet y Tomás Rossi.
El otro futbolista que sumó el Expreso fue Benjamín Schamine, pampeano de 22 años que viene de jugar en O'Higgins de Chile. El mediocampista surgió de Defensa y Justicia, club dueño de su pase.
El Tomba arranca la segunda rueda
Godoy Cruz volverá a la acción este sábado 4 de julio cuando enfrente a Bolívar por la fecha 19, en el inicio de la segunda rueda de la Primera Nacional. El encuentro será a partir de las 16, en el Estadio Municipal Eva Perón.