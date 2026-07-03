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Godoy Cruz presentó a Diego Viera como nuevo refuerzo y sumó otra incorporación

Godoy Cruz repatrió a Diego Viera y sumó otra incorporación para encarar la segunda rueda de la Primera Nacional

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Diego Viera es nuevo refuerzo de Godoy Cruz. 

Diego Viera es nuevo refuerzo de Godoy Cruz. 

Godoy Cruz se prepara para asumir un nuevo semestre en la Primera Nacional en busca del ascenso a la Primera División. Con ese cometido, el Tomba abrochó dos futbolistas para afrontar la segunda rueda que está a punto de comenzar.

Diego Viera es el primero de los dos jugadores que llegaron a Godoy Cruz. El defensor paraguayo es conocido de la casa y regresa para su segundo ciclo en el Expreso. Benjamín Schamine es el otro jugador que sumó el Tomba proveniente del fútbol de Chile.

Diego Viera regres&oacute; a Godoy Cruz luego de siete a&ntilde;os.

Diego Viera regresó a Godoy Cruz luego de siete años.

Godoy Cruz presentó a Diego Viera como nuevo refuerzo y sumó otra incorporación

Diego Viera volvió a Godoy Cruz luego de pasar los últimos siete años jugando en Libertad de Paraguay. Su último paso en el Tomba fue entre la temporada 2015-2019 donde disputó 128 partidos, marcó 5 goles y brindó 2 asistencias.

Hoy Viera regresa a la Bodega para reforzar el sector defensivo que cuenta con nombres como el de Mateo Mendoza, Esteban Burgos, Nahuel Brunet y Tomás Rossi.

El otro futbolista que sumó el Expreso fue Benjamín Schamine, pampeano de 22 años que viene de jugar en O'Higgins de Chile. El mediocampista surgió de Defensa y Justicia, club dueño de su pase.

Benjam&iacute;n Schamine, mediocampista, se sum&oacute; al Tomba.&nbsp;

Benjamín Schamine, mediocampista, se sumó al Tomba.

El Tomba arranca la segunda rueda

Godoy Cruz volverá a la acción este sábado 4 de julio cuando enfrente a Bolívar por la fecha 19, en el inicio de la segunda rueda de la Primera Nacional. El encuentro será a partir de las 16, en el Estadio Municipal Eva Perón.

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