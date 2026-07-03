Godoy Cruz presentó a Diego Viera como nuevo refuerzo y sumó otra incorporación

Hoy Viera regresa a la Bodega para reforzar el sector defensivo que cuenta con nombres como el de Mateo Mendoza, Esteban Burgos, Nahuel Brunet y Tomás Rossi.

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El otro futbolista que sumó el Expreso fue Benjamín Schamine, pampeano de 22 años que viene de jugar en O'Higgins de Chile. El mediocampista surgió de Defensa y Justicia, club dueño de su pase.

Benjamín Schamine, mediocampista, se sumó al Tomba.

El Tomba arranca la segunda rueda

Godoy Cruz volverá a la acción este sábado 4 de julio cuando enfrente a Bolívar por la fecha 19, en el inicio de la segunda rueda de la Primera Nacional. El encuentro será a partir de las 16, en el Estadio Municipal Eva Perón.