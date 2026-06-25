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Godoy Cruz inició negociaciones para la vuelta de Diego Viera, un histórico del club

Diego Viera está en carpeta como posible refuerzo de cara a la segunda parte del torneo de la Primera Nacional. El defensor jugó 4 años en Godoy Cruz

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Diego Viera podría volver a Godoy Cruz para jugar la Primera Nacional.

Diego Viera podría volver a Godoy Cruz para jugar la Primera Nacional.

Godoy Cruz volvió este jueves al trabajo de cara a la segunda parte del torneo de la Primera Nacional y los dirigentes junto al Director Deportivo Daniel Oldrá trabajan para sumar los 4 refuerzos autorizados por el reglamento.

El Tomba jugará su próximo partido el sábado 4 de julio a las 16 ante Ciudad de Bolívar, como visitante, y uno de los jugadores con los que espera contar antes de la fecha límite (2 de julio a las 18) es el defensor paraguayo Diego Viera.

Diego Viera en la mira del Tomba para este mercado de pases

Godoy Cruz inició charlas con Viera, quien quedó libre de Libertad de Paraguay y a los 35 años también tiene una propuesta de Luqueño de su país.

El futbolistas tiene intenciones de volver a Mendoza y aunque la operación no es sencilla hay optimismo en poder concretarla.

Viera, marcador central, jugó en Godoy Cruz entre 2015 y 2019 cuando tomó la decisión de dejar Mendoza por problemas personales y se fue a Libertad de Paraguay.

La despedida de Viera en el 2019

La contratación de Diego Viera sería muy importante para el Expreso por su experiencia y el conocimiento del club.

Con respecto a otros refuerzos, quedó descartada la llegada de Marcelo Eggel al Tomba.

En este mercado pases habrían algunas bajas en el plantel que culminó su participación en la primera rueda.

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