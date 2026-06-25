Godoy Cruz inició negociaciones para la vuelta de Diego Viera, un histórico del club

El futbolistas tiene intenciones de volver a Mendoza y aunque la operación no es sencilla hay optimismo en poder concretarla.

Viera, marcador central, jugó en Godoy Cruz entre 2015 y 2019 cuando tomó la decisión de dejar Mendoza por problemas personales y se fue a Libertad de Paraguay.

La despedida de Viera en el 2019

La contratación de Diego Viera sería muy importante para el Expreso por su experiencia y el conocimiento del club.

Con respecto a otros refuerzos, quedó descartada la llegada de Marcelo Eggel al Tomba.

En este mercado pases habrían algunas bajas en el plantel que culminó su participación en la primera rueda.