Godoy Cruz inició negociaciones para la vuelta de Diego Viera, un histórico del club

Godoy Cruz volvió este jueves al trabajo de cara a la segunda parte del torneo de la Primera Nacional y los dirigentes junto al Director Deportivo Daniel Oldrá trabajan para sumar los 4 refuerzos autorizados por el reglamento.
Diego Viera está en carpeta como posible refuerzo de cara a la segunda parte del torneo de la Primera Nacional. El defensor jugó 4 años en Godoy Cruz
Godoy Cruz volvió este jueves al trabajo de cara a la segunda parte del torneo de la Primera Nacional y los dirigentes junto al Director Deportivo Daniel Oldrá trabajan para sumar los 4 refuerzos autorizados por el reglamento.
El Tomba jugará su próximo partido el sábado 4 de julio a las 16 ante Ciudad de Bolívar, como visitante, y uno de los jugadores con los que espera contar antes de la fecha límite (2 de julio a las 18) es el defensor paraguayo Diego Viera.
Godoy Cruz inició charlas con Viera, quien quedó libre de Libertad de Paraguay y a los 35 años también tiene una propuesta de Luqueño de su país.
El futbolistas tiene intenciones de volver a Mendoza y aunque la operación no es sencilla hay optimismo en poder concretarla.
Viera, marcador central, jugó en Godoy Cruz entre 2015 y 2019 cuando tomó la decisión de dejar Mendoza por problemas personales y se fue a Libertad de Paraguay.
La contratación de Diego Viera sería muy importante para el Expreso por su experiencia y el conocimiento del club.
Con respecto a otros refuerzos, quedó descartada la llegada de Marcelo Eggel al Tomba.
En este mercado pases habrían algunas bajas en el plantel que culminó su participación en la primera rueda.