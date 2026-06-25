Muchas personas se imaginan que un deportista de élite mundial arranca su jornada con batidos proteicos exóticos o platos diseñados por chefs internacionales. Sin embargo, Messi demuestra una vez más que prefiere diferenciarse con una rutina que destaca por lo simple.
Nada de lujos: el sencillo desayuno 100% argentino que Messi elige todas sus mañanas
El desayuno elegido por Messi pasó a ser comentantado por su identificación con Argentina. ¿Con qué empieza el día el capitán de la Selección argentina?
Para el futbolista, el desayuno es un momento sagrado que se comparte en familia bajo un menú realmente argentino. Lejos de las excentricidades, la rutina del 10 se ha vuelto viral en las redes sociales por un detalle que lo hace especial.
Bien argentino: qué elige Messi para desayunar todos los días
A la hora de sentarse en la mesa del desayuno, la combinación elegida por el rosarino es tan humilde como deliciosa. Su menú matutino consta de elementos básicos que cualquier persona puede encontrar en su alacena:
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Mate amargo: el compañero infaltable que viaja con él a cualquier rincón del planeta, sin importar las distancias.
Tostadas tradicionales: el acompañamiento crujiente para arrancar la jornada.
Dulce de leche: el verdadero "permitido" diario y la debilidad confesa del jugador para recargar energías con una sonrisa.
Este fanatismo va mucho más allá de los sabores; es una cuestión de costumbres y de conexión directa con su Rosario natal. Además, el diez reveló que las cosas dulces, como el chocolate y el helado, "lo pueden". Más precisamente lo hizo en una charla con el diario La Capital.
El estricto ritual familiar en la mesa de los Messi
Más allá de los alimentos elegidos, lo que realmente llama la atención es el orden y la estructura con la que se vive en el hogar de los Messi-Roccuzzo. Antonela y sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, forman parte de una rutina metódica donde la improvisación no tiene lugar.
El jugador posee ciertos hábitos domésticos muy marcados que se respetan a rajatabla por las mañanas. En su casa, cada integrante de la familia tiene un asiento asignado que no se cambia por nada. Levantarse, preparar el desayuno, sentarse en el mismo lugar de siempre y compartir la mañana en tranquilidad es el verdadero cable a tierra que le permite a Messi mantenerse enfocado. Y vos, ¿Desayunás lo mismo?