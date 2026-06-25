Nada de lujos: el sencillo desayuno 100% argentino que Messi elige todas sus mañanas

Mate amargo: el compañero infaltable que viaja con él a cualquier rincón del planeta, sin importar las distancias.

Tostadas tradicionales: el acompañamiento crujiente para arrancar la jornada.

Dulce de leche: el verdadero "permitido" diario y la debilidad confesa del jugador para recargar energías con una sonrisa.

Mate y tostadas con dulce de leche: la costumbre argentina de Lionel Messi.

Este fanatismo va mucho más allá de los sabores; es una cuestión de costumbres y de conexión directa con su Rosario natal. Además, el diez reveló que las cosas dulces, como el chocolate y el helado, "lo pueden". Más precisamente lo hizo en una charla con el diario La Capital.

El estricto ritual familiar en la mesa de los Messi

Más allá de los alimentos elegidos, lo que realmente llama la atención es el orden y la estructura con la que se vive en el hogar de los Messi-Roccuzzo. Antonela y sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, forman parte de una rutina metódica donde la improvisación no tiene lugar.

El jugador posee ciertos hábitos domésticos muy marcados que se respetan a rajatabla por las mañanas. En su casa, cada integrante de la familia tiene un asiento asignado que no se cambia por nada. Levantarse, preparar el desayuno, sentarse en el mismo lugar de siempre y compartir la mañana en tranquilidad es el verdadero cable a tierra que le permite a Messi mantenerse enfocado. Y vos, ¿Desayunás lo mismo?