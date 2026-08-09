El último adiós a Jorge Messi: así fue la ceremonia íntima

Los jugadores de la Selección argentina acompañarán a Lionel Messi

Se espera que lleguen al lugar algunos compañeros de Leo Messi en la Selección argentina, tal como lo dijo el volante Leandro Paredes este sábado tras el partido de Boca ante Vélez.

También se conoció que el avión privado que trasladó a Lionel Messi, Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Ciro y Mateo desde Miami a Rosario se retiró este domingo poco después de las 11 del aeropuerto de Fisherton sin ocupantes.

Blindaron el cementerio donde se realiza el funeral de Jorge Messi

Prohibieron el uso de drones en las inmediaciones del cementerio El Prado durante el sepelio de Jorge Messi para garantizar la estricta intimidad y seguridad del entorno del futbolista.

Jorge Messi murió a los 68 años.

El Prado estuvo con sus accesos restringidos desde el mediodía de este sábado y solamente se permitió el ingreso de vehículos autorizados. En el lugar se desplegó además personal de seguridad privada para preservar la intimidad de la familia.

La familia Messi no había dado detalles sobre la despedida en un primer momento. Sin embargo, con el correr de las horas se confirmó que los restos de Jorge Messi fueron trasladados al cementerio privado ubicado a la vera de la ruta nacional 33.