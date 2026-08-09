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Leo Messi despidió a su padre

El último adiós a Jorge Messi: así fue la ceremonia íntima

Este domingo se realiza la despedida de Jorge Messi en medio de un gran hermetismo. Lionel Messi y su familia estuvieron en la ceremonia íntima

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Lionel Messi despide a su padre, Jorge.

Lionel Messi despide a su padre, Jorge.

El astro de la Selección argentina Lionel Messi y su familia despedían este domingo a Jorge Messi en una ceremonia íntima que tuvo un gran hermetismo. Leo -que arribó al país este sábado por la noche- y sus seres queridos se trasladaron al Cementerio El Prado, ubicado en Pérez, para el sepelio.

Jorge Messi murió durante la madrugada del sábado a los 68 años tras luchar con una larga enfermedad.

Leo Messi vive un duro momento.

Leo Messi vive un duro momento.

Se supo que el último adiós de Jore se realizaría con una ceremonia al mediodía, con la presencia de los allegados y familiares directos de Jorge Messi.

Los jugadores de la Selección argentina acompañarán a Lionel Messi

Se espera que lleguen al lugar algunos compañeros de Leo Messi en la Selección argentina, tal como lo dijo el volante Leandro Paredes este sábado tras el partido de Boca ante Vélez.

También se conoció que el avión privado que trasladó a Lionel Messi, Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Ciro y Mateo desde Miami a Rosario se retiró este domingo poco después de las 11 del aeropuerto de Fisherton sin ocupantes.

Blindaron el cementerio donde se realiza el funeral de Jorge Messi

Prohibieron el uso de drones en las inmediaciones del cementerio El Prado durante el sepelio de Jorge Messi para garantizar la estricta intimidad y seguridad del entorno del futbolista.

Jorge Messi muri&oacute; a los 68 a&ntilde;os.

Jorge Messi murió a los 68 años.

El Prado estuvo con sus accesos restringidos desde el mediodía de este sábado y solamente se permitió el ingreso de vehículos autorizados. En el lugar se desplegó además personal de seguridad privada para preservar la intimidad de la familia.

La familia Messi no había dado detalles sobre la despedida en un primer momento. Sin embargo, con el correr de las horas se confirmó que los restos de Jorge Messi fueron trasladados al cementerio privado ubicado a la vera de la ruta nacional 33.

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