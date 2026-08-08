Atlético San Martín consiguió un triunfazo en Tandil

Atlético San Martín le ganó por 1 a 0 a Santamarina de Tandil este sábado, por la segunda fecha de la primera etapa de la Reválida del Federal A. El partido se jugó en el estadio Municipal de Tandil bajo el arbitraje de Marcos Liuzzi.
Atlético San Martín venció a Santamarina de Tandil, por la segunda fecha de la primera etapa de la Reválida del Federal A
Atlético San Martín le ganó por 1 a 0 a Santamarina de Tandil este sábado, por la segunda fecha de la primera etapa de la Reválida del Federal A. El partido se jugó en el estadio Municipal de Tandil bajo el arbitraje de Marcos Liuzzi.
El gol del Albirrojo lo marcó Felipe Rivarola a los 40’ del segundo tiempo.
El Chacarero en el arranque de la Reválida empató 2 a 2 frente a Costa Brava de General Pico como local y en su segundo partido logró sumar de a tres en Tandil.
El equipo dirigido por Alejandro Abaurre se encuentra invicto en la Fase Reválida.
Ahora el Atlético San Martín jugará por la 3ra fecha ante Sol de Mayo de local el próximo miércoles a las 21.
Síntesis:
Santamarina de Tandil: Uriel Moris; Matías Labaroni, Nicolás Romat, Luciano Domínguez y Tobías Ferrari; Franco Meza, Nicolás Igartúa, Diego Sosa y Alexis Devesa; Bautista San Martín y Tomás Romero. DT: Nicolás Serrantes.
Atlético San Martín: Leonardo Rodríguez; Valentino Caro, Pedro Velázquez, Mauro Maidana, Mateo Zapata; Exequiel Batistella; Iván Paz y Damián Arce; Franco Saucedo y Joaquín León; Felipe Rivarola. DT: Alejandro Abaurre.
Gol: ST: 40' Rivarola.
Estadio: Municipal General San Martín de Tandil.
Árbitro: Marcos Liuzzi.