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Boca recibe a Vélez en el Tomás Adolfo Ducó: hora, TV y formaciones

Este sábado, desde las 19.15, Boca recibirá a Vélez en el Tomás Adolfo Ducó. Yael Falcón Pérez será el árbitro del encuentro

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Boca y Vélez se verán las caras por la cuarta fecha de la Zona A de la Liga Profesional.

Boca y Vélez se verán las caras por la cuarta fecha de la Zona A de la Liga Profesional.

Boca recibe este sábado a Vélez en el marco de la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El duelo comenzará a las 19.15 y tendrá lugar en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán. El árbitro será Yael Falcón Pérez y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN Premium.

El Xeneize llega en alza tras vencer 1-0 a Estudiantes de La Plata en este mismo escenario. Los de Rodolfo Arruabarrena buscarán dejar atrás su mal inicio (derrota 0-3 ante Riestra). Enfrente estará el equipo de Guillermo Barros Schelotto, que acumula puntaje ideal tras sus victorias ante Instituto, Talleres e Independiente.

Arruabarrena meter&aacute; mano en el equipo titular de Boca.

Arruabarrena meterá mano en el equipo titular de Boca.

Boca y Vélez en el Ducó: promesa de partidazo

Boca viene de disputar su mejor partido del semestre y así lo afirmaron sus protagonistas cuando enfrentaron los micrófonos post 1-0 ante Estudiantes de La Plata.

Con respecto a este equipo que se impuso ante el Pincha, 1-0 con gol de Santiago Ascacíbar, Rodolfo Arruabarrena metería cambios para darle descanso a algunos de sus dirigidos.

Leandro Lozano y Lautaro Blanco (jugó todos los minutos del semestre hasta ahora), ocuparán un lugar en el banco de suplentes. Dylan Gorosito y Malcom Braida serán los encargados de cubrir los laterales de la defensa de Boca.

Por su parte, en la zaga, quien tiene su lugar asegurado es Lautaro Di Lolo. Todo indica que su compañero será Ayrton Costa, quien retornará a la titularidad en lugar de Marco Pellegrino.

Boca, listo para enfrentar a V&eacute;lez.

Boca, listo para enfrentar a Vélez.

En mitad de cancha no habrá modificaciones. El tridente compuesto por Milton Delgado, Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar está cada vez más aceitado y Arruabarrena optará por seguir dándoles rodaje.

En la ofensiva si habrá cambios. Sebastián Villa se meterá en el 11 inicial de Boca en lugar de Leonel Flores, una de las figuras del equipo en lo que va del semestre. El colombiano conformará el ataque junto a Tomás Aranda y Miguel Merentiel.

Probables formaciones

  • Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
  • Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Diego Valdés, Manuel Lanzini; Dylan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.
  • Hora: 19.15
  • Estadio: Tomás Adolfo Ducó
  • Árbitro: Yael Falcón Pérez
  • TV: ESPN Premium

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