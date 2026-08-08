Boca recibe a Vélez en el Tomás Adolfo Ducó: hora, TV y formaciones

Con respecto a este equipo que se impuso ante el Pincha, 1-0 con gol de Santiago Ascacíbar, Rodolfo Arruabarrena metería cambios para darle descanso a algunos de sus dirigidos.

Leandro Lozano y Lautaro Blanco (jugó todos los minutos del semestre hasta ahora), ocuparán un lugar en el banco de suplentes. Dylan Gorosito y Malcom Braida serán los encargados de cubrir los laterales de la defensa de Boca.

Por su parte, en la zaga, quien tiene su lugar asegurado es Lautaro Di Lolo. Todo indica que su compañero será Ayrton Costa, quien retornará a la titularidad en lugar de Marco Pellegrino.

Boca, listo para enfrentar a Vélez.

En mitad de cancha no habrá modificaciones. El tridente compuesto por Milton Delgado, Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar está cada vez más aceitado y Arruabarrena optará por seguir dándoles rodaje.

En la ofensiva si habrá cambios. Sebastián Villa se meterá en el 11 inicial de Boca en lugar de Leonel Flores, una de las figuras del equipo en lo que va del semestre. El colombiano conformará el ataque junto a Tomás Aranda y Miguel Merentiel.

Probables formaciones