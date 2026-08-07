Deportivo Maipú cayó ante Midland, pero sigue en zona de Reducido

Con esta caída el elenco maipucino lleva 43 unidades y está sèptimo, mientras que Midland tiene 37 puntos y está tercero.

Pero no comenzó bien la historia para los dirigidos por Mariano Echeverría. En los primeros minutos el local asediaba el arco que defiende Galardi.

Hasta que a los 6 minutos vino el tiro de esquina desde la derecha de Roseti y Bulacio anotó de cabeza para Ferrocarril Midland.

Otra arremetida de Bulacio a los 20 minutos era contrarrestada por la defensa cruzada. Hasta ese momento era todo de Midland.

A los 25' Marín enviaba una volea por encima del travesaño. Avisaba el Funebrero.

Pero dos minutos después Galardi salvaba una nueva caída de su arco ante un buen remate de Marín.

A los 33' reaccionaba el equipo maipucino por medio de una clara llegada de Giacone que tapaba Leguiza.

A los 29' del complemento Bulacio puso el 2-0 con un gran remate.

El equipo mendocino cayó ante Midland, pero por el momento sigue en zona de Reducido.

Lo que viene para el Deportivo Maipú

Tras jugar con Midland, el equipo de calle Vergara visitará a Godoy Cruz el sábado 15 de agosto a las 18.