Leandro Paredes puede irse de Boca: la oferta que prepara el Milan por el capitán xeneize

La situación amenaza con convertirse en uno de los grandes temas del mercado para Boca: apenas un año después de concretar el esperado regreso de uno de sus futbolistas más identificados con el club, una potencia europea volverá a intentar seducir al campeón del mundo para regresar al Viejo Continente.

Los refuerzos del Milan

La posibilidad aparece en medio de una profunda renovación del conjunto italiano para la temporada 2026/27 bajo la conducción del portugués Rúben Amorim, quien asumió durante este receso y ya recibió refuerzos de peso.

Milan realizó su mayor inversión en Gonçalo Ramos, comprando su pase al Paris Saint-Germain y contratándolo hasta junio de 2031 en una operación reportada por encima de los 70 millones de euros. También incorporó al defensor español Mario Gila desde Lazio, en un traspaso cercano a los 30 millones, y al joven zaguero francés Sankhoun Diawara, procedente del Troyes.

Además, recuperó a Francesco Camarda mediante la cláusula de recompra después de su temporada en Lecce y extendió por un año más el contrato del experimentado Luka Modric.

La reconstrucción también produjo varias salidas. Álex Jiménez pasó al Bournemouth, Álvaro Morata quedó definitivamente vinculado al Como, Lorenzo Colombo al Genoa y Tommaso Pobega al Bologna, mientras que Niclas Füllkrug regresó al West Ham después de finalizar su préstamo. Esas operaciones representan alrededor de 44,5 millones de euros en ingresos contabilizados para la temporada 2026/27.

En ese escenario, Milan pretende seguir modificando su mediocampo y ahora puso los ojos sobre un futbolista que conoce perfectamente la Serie A: Paredes jugó en Roma, Empoli y Juventus durante su extensa etapa europea, además de haber pasado por Zenit y Paris Saint-Germain.