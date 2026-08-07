La vieja cláusula del miedo que utilizó River con Maxi Salas en su pase a Independiente Rivadavia

River e Independiente Rivadavia deben enfrentarse en el Monumental el domingo 6 de septiembre por el Torneo Clausura.

Maxi Salas ya es Caudillo del Parque.



Bienvenido al club más grande de Cuyo. pic.twitter.com/EXBK7lmolu — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) August 7, 2026

El caso de Ian Subiabre

La dirigencia de River ya había utilizado una fórmula similar pocos días antes en la salida de Subiabre, quien se incorporó a Tigre a préstamo por 12 meses, con posibilidad de extender la cesión durante otros seis y con opción de compra.

En ese caso, el acuerdo también contempla una penalidad económica en caso de que Tigre pretenda utilizar al juvenil frente al club dueño de su pase, una cifra que en la práctica busca impedir su presencia en esos encuentros.

River quiere evitar la Ley del Ex

De esta manera, River pretende evitar la denominada “Ley del ex” con dos futbolistas que continúan perteneciendo a la institución, pero que buscarán recuperar continuidad lejos del Monumental.

Salas había quedado dentro del grupo de jugadores apartados de la consideración del nuevo cuerpo técnico, mientras que Subiabre también fue autorizado a buscar una salida durante este mercado luego de perder terreno en el plantel profesional.