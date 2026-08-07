El mensaje antes del crimen en Chaco: "Victoria me cortó el cuello"

Victoria Cantero está acusada del crimen que conmociona a todo Chaco.

El destinatario del mensaje fue Facundo Cantero, hermano de la agresora y médico recién recibido. Tras escuchar el llamado de socorro, corrió hacia el domicilio para intentar salvar a la víctima. Al llegar al lugar, descubrió al herido consciente sentado sobre un sillón.

Las evidencias del crimen

Victoria Cantero, acusada por el asesinato, mantenía un noviazgo de dos años con el fallecido. Los vecinos escucharon gritos desgarradores durante las primeras horas de la mañana, cuando la pareja regresó de un boliche céntrico.

El testigo presencial declaró ante las autoridades que ambos protagonizaban una dinámica sumamente tóxica. Incluso llegó a sugerir varias veces terminar el vínculo amoroso que mantenían su hermana y su cuñado.

El abogado querellante aportó datos clave sobre la salud mental de la víctima. Según el representante legal de la familia, Julián vivía aterrorizado por las constantes amenazas de su novia.

El hombre temía perder sus bienes o enfrentar una falsa denuncia policial por violencia de género. Por ese motivo, el muchacho permanecía paralizado ante las agresiones físicas ocurridas previamente.

Los investigadores analizan los celulares confiscados durante los últimos días. Los expertos buscan perfilar a los involucrados a partir de textos o fotografías guardadas digitalmente.

Al mismo tiempo, los familiares frenaron la cremación del cadáver para resguardar posibles marcas biológicas. Los detectives también revisan las cámaras de seguridad para corroborar los horarios exactos del ataque mortal.