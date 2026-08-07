El mensaje antes del crimen en Chaco: "Victoria me cortó el cuello"

La madrugada del domingo terminó con un trágico final en la ciudad de Resistencia debido a un brutal crimen. Julián Álvarez Guardia, de 29 años fue asesinado por su novia, Victoria Cantero en Resistencia, Chaco. Hoy se reveló que el joven grabó un audio urgente para pedir auxilio luego de recibir una puñalada letal.
El ataque ocurrió dentro de su propia casa, luego de una fuerte discusión de pareja. La justicia provincial investiga el caso como un crimen agravado.
Mientras intentaba frenar la hemorragia con una remera, la víctima tomó su celular. Logró contactar a su compañero mediante un mensaje de voz por WhatsApp. "Amigo, vení rápido, Victoria me cortó el cuello, estoy sangrando. Por favor, vení rápido", suplicó con sus últimas fuerzas.
El destinatario del mensaje fue Facundo Cantero, hermano de la agresora y médico recién recibido. Tras escuchar el llamado de socorro, corrió hacia el domicilio para intentar salvar a la víctima. Al llegar al lugar, descubrió al herido consciente sentado sobre un sillón.
Las evidencias del crimen
Victoria Cantero, acusada por el asesinato, mantenía un noviazgo de dos años con el fallecido. Los vecinos escucharon gritos desgarradores durante las primeras horas de la mañana, cuando la pareja regresó de un boliche céntrico.
El testigo presencial declaró ante las autoridades que ambos protagonizaban una dinámica sumamente tóxica. Incluso llegó a sugerir varias veces terminar el vínculo amoroso que mantenían su hermana y su cuñado.
El abogado querellante aportó datos clave sobre la salud mental de la víctima. Según el representante legal de la familia, Julián vivía aterrorizado por las constantes amenazas de su novia.
El hombre temía perder sus bienes o enfrentar una falsa denuncia policial por violencia de género. Por ese motivo, el muchacho permanecía paralizado ante las agresiones físicas ocurridas previamente.
Los investigadores analizan los celulares confiscados durante los últimos días. Los expertos buscan perfilar a los involucrados a partir de textos o fotografías guardadas digitalmente.
Al mismo tiempo, los familiares frenaron la cremación del cadáver para resguardar posibles marcas biológicas. Los detectives también revisan las cámaras de seguridad para corroborar los horarios exactos del ataque mortal.
En pocas palabras
- Audio desgarrador: Julián Álvarez grabó un pedido de auxilio tras ser apuñalado por su novia.
- Crimen en Chaco: el joven fue asesinado por Victoria Cantero en Resistencia luego de una discusión.
- Investigación en curso: se analizan celulares y cámaras de seguridad para esclarecer el brutal crimen.