Mató a su bebé de 8 meses, y la autopsia fue devastadora

La doctora Kimberly Springer dio detalles sobre lo que encontró en la autopsia. Callan presentaba "abrasiones" en el cuello y en la cabeza, explicó la médica. También tenía heridas punzantes en los puntos donde el hospital le había administrado líquidos por vía intravenosa.

La doctora Kimberly Springer dio detalles de la autopsia que hicieron llorar a la madre asesina.

Los médicos lograron reactivar el corazón de Callan y lo mantuvieron con vida mediante soporte vital durante tres días, hasta que se determinó que sufría muerte cerebral, según los testimonios. El bebé había sido estrangulado junto a sus dos hermanos con bandas elásticas de ejercicios. Su madre luego se hizo heridas en sus brazos y saltó de un segundo piso, pero sobrevivió, aunque quedó parcialmente paralizada.

Comportamiento normal, según los testigos

Los fiscales aseguraron que Lindsay Clancy estaba "cansada" de cuidar de los niños, pero su defensa tiene un argumento diferente. Su abogado, Kevin Reddington, pidió que sea declarada inocente, debido a su estado mental. Para el letrado, la madre se encontraba con psicosis post parto durante los meses anteriores a los asesinatos.

La mujer lloró durante varias partes de la jornada del juicio.

En tanto, los testigos que fueron llamados consideraron que la mujer actuaba "normal" antes de cometer los asesinatos, aunque sí la notaron más callada. Una amiga de la infancia de Lindsay, Amy Bevins, dijo al jurado que visitó a Clancy en el Spaulding Rehabilitation Center de Boston el mes siguiente a los asesinatos, y señaló que ella guardó silencio sobre las muertes y ni siquiera pronunció los nombres de sus hijos.

Una pediatra que atendió a la mayor de los niños, Cora, el mismo día del crimen, aseguró que no notó nada fuera de lo ordinario. "Cora parecía comportarse con normalidad. No noté nada fuera de lo común. Ella parecía comportarse perfectamente bien y su madre también parecía actuar de manera adecuada", remarcó Lindsay Rosshirt.

El juicio contra Lindsay Clancy podría durar hasta 8 semanas.