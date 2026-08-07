Mató a su bebé de 8 meses, y la autopsia fue devastadora

Lindsay Clancy era madre de 3 preciosos niños, pero su vida no era para nada perfecta. El 24 de enero del 2023, cansada de cuidarlos, estranguló a sus hijos, Cora, de 5 años; Dawson, de 3 y Callan un bebé de 8 meses, antes de lanzarse por el balcón de un segundo piso.
Ahora está siendo juzgada por los aberrantes hechos, y al ser expuesta a los daños que le causó a su bebé, no pudo contener las lágrimas. El juicio contra esta madre de Massachussets tiene a todo Estados Unidos en vilo, y se espera una condena ejemplar, aunque la defensa intenta que quede libre, asegurando que sufría psicosis post parto.
Una autopsia devastadora
El momento más duro del juicio llegó cuando una médica explicó la autopsia que le hicieron al bebé Callan, y mostró fotos al jurado del procedimiento. El juez William Sullivan determinó que las imágenes no se hicieran públicas, al considerar que eran demasiado perturbadoras como para ser vistas por alguien más que el jurado.
La doctora Kimberly Springer dio detalles sobre lo que encontró en la autopsia. Callan presentaba "abrasiones" en el cuello y en la cabeza, explicó la médica. También tenía heridas punzantes en los puntos donde el hospital le había administrado líquidos por vía intravenosa.
Los médicos lograron reactivar el corazón de Callan y lo mantuvieron con vida mediante soporte vital durante tres días, hasta que se determinó que sufría muerte cerebral, según los testimonios. El bebé había sido estrangulado junto a sus dos hermanos con bandas elásticas de ejercicios. Su madre luego se hizo heridas en sus brazos y saltó de un segundo piso, pero sobrevivió, aunque quedó parcialmente paralizada.
Comportamiento normal, según los testigos
Los fiscales aseguraron que Lindsay Clancy estaba "cansada" de cuidar de los niños, pero su defensa tiene un argumento diferente. Su abogado, Kevin Reddington, pidió que sea declarada inocente, debido a su estado mental. Para el letrado, la madre se encontraba con psicosis post parto durante los meses anteriores a los asesinatos.
En tanto, los testigos que fueron llamados consideraron que la mujer actuaba "normal" antes de cometer los asesinatos, aunque sí la notaron más callada. Una amiga de la infancia de Lindsay, Amy Bevins, dijo al jurado que visitó a Clancy en el Spaulding Rehabilitation Center de Boston el mes siguiente a los asesinatos, y señaló que ella guardó silencio sobre las muertes y ni siquiera pronunció los nombres de sus hijos.
Una pediatra que atendió a la mayor de los niños, Cora, el mismo día del crimen, aseguró que no notó nada fuera de lo ordinario. "Cora parecía comportarse con normalidad. No noté nada fuera de lo común. Ella parecía comportarse perfectamente bien y su madre también parecía actuar de manera adecuada", remarcó Lindsay Rosshirt.
El juicio contra Lindsay Clancy podría durar hasta 8 semanas.
En pocas palabras
- Caso Lindsay Clancy: Una madre de Massachusetts es juzgada por estrangular a sus tres hijos, incluyendo un bebé de 8 meses, en enero de 2023.
- Autopsia devastadora: La presentación de la autopsia del bebé, con detalles sobre heridas en el cuello y cabeza, conmocionó al jurado y a la madre.
- Defensa y testigos: La defensa argumenta psicosis postparto, mientras que testigos afirman que Clancy actuaba de forma normal antes de los crímenes.