Entró a la morgue a despedirse de su bebé, abrió el cajón y lo que vio dejó en shock a todos

En abril de 2012, la provincia de Chaco fue escenario de una historia escalofriante y milagrosa a la vez: Analía Bouter dio a luz a su bebé de manera prematura, con solo 26 semanas de gestación, en un hospital público de la ciudad de Resistencia.
Con la triste noticia del fallecimiento a cuestas y un profundo dolor, los padres regresaron a su casa tratando de procesar lo ocurrido. Sin embargo, doce horas después, un impulso instintivo llevó a la madre a tomar una decisión impulsiva: quería volver a la morgue del centro de salud para despedirse de su hija.
El escalofriante descubrimiento en la cámara frigorífica
Acompañada por su esposo, la mujer se presentó en el depósito del centro hospitalario y solicitó ver el cuerpo de la recién nacida. El personal accedió al pedido y retiró el pequeño cajón de madera sellado, el cual había permanecido cerrado durante medio día en una cámara frigorífica a temperaturas bajo cero.
Al destapar el cajón para darle un beso de despedida, la madre notó algo extraño en la piel de la pequeña. Segundos después, la bebé comenzó a moverse despacio y a emitir un tenue llanto.
La escena dejó sin palabras a todos los que estaban presentes: la niña no solo estaba con vida, sino que había logrado sobrevivir 12 horas en condiciones extremas y sin ningún tipo de asistencia o soporte médico.
Un milagro que conmocionó al país
El caso inmediatamente dio la vuelta al mundo y la pequeña fue bautizada por su familia como Luz Milagros. La increíble historia reabrió un fuerte e intenso debate sobre los protocolos de constatación de fallecimientos en el sistema de salud pública y la posibilidad de diagnósticos erróneos frente a situaciones de catalepsia o fallos médicos graves.
A pesar de la milagrosa resistencia que demostró al sobrevivir a la baja temperatura de la morgue en Chaco, el prolongado tiempo que pasó sin oxígeno ni la atención adecuada le provocó severas secuelas en su salud. Aun así, su caso permanece hasta el día de hoy como uno de los relatos de supervivencia más impactantes
En pocas palabras
- Madre regresa a la morgue: doce horas después de dar a luz, una madre regresó a la morgue para despedirse de su bebé prematuro.
- Milagro inesperado: al abrir el cajón, descubrió que la bebé, declarada muerta, estaba viva y comenzaba a moverse.
- Debate nacional: el caso de Luz Milagros reabrió discusiones sobre protocolos médicos y diagnósticos erróneos en casos de catalepsia.