Entró a la morgue a despedirse de su bebé, abrió el cajón y lo que vio dejó en shock a todos

Al destapar el cajón para darle un beso de despedida, la madre notó algo extraño en la piel de la pequeña. Segundos después, la bebé comenzó a moverse despacio y a emitir un tenue llanto.

La escena dejó sin palabras a todos los que estaban presentes: la niña no solo estaba con vida, sino que había logrado sobrevivir 12 horas en condiciones extremas y sin ningún tipo de asistencia o soporte médico.

Un milagro que conmocionó al país

El caso inmediatamente dio la vuelta al mundo y la pequeña fue bautizada por su familia como Luz Milagros. La increíble historia reabrió un fuerte e intenso debate sobre los protocolos de constatación de fallecimientos en el sistema de salud pública y la posibilidad de diagnósticos erróneos frente a situaciones de catalepsia o fallos médicos graves.

A pesar de la milagrosa resistencia que demostró al sobrevivir a la baja temperatura de la morgue en Chaco, el prolongado tiempo que pasó sin oxígeno ni la atención adecuada le provocó severas secuelas en su salud. Aun así, su caso permanece hasta el día de hoy como uno de los relatos de supervivencia más impactantes