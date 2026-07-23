Investigan la muerte de una nena de 2 años: su madre estuvo sospechada del deceso de otras 2 hijas en el pasado

La nena de 2 años, que este sábado iba a cumplir tres, murió, según la madre, porque se habría broncoaspirado mientras tomaba la mamadera. La versión era posible, pero los antecedentes de la madre hicieron que desde la justicia se ordene una investigación mientras se esperan los resultados de la autopsia.

Las sospechas sobre la madre

Lo que pudo pasar como un accidente fatal casero se complicó cuando se supo que la madre de la nena, de 44 años, había sido ya juzgada en el 2018 por la muerte de una hija de 11 meses ocurrida en el 2016 en Mar del Plata. En aquel momento, ella y su pareja estuvieron presos dos años hasta que la Justicia consideró que no había pruebas para condenarlos por la muerte de la niña, ni señales de que esta haya sido maltratada o abusada.