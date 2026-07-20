El fútbol jujeño atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte de Marco Mendoza, el joven de 19 años que integraba el plantel del Club Atlético Ciudad de Nieva. El futbolista falleció luego de protagonizar un grave siniestro vial ocurrido durante la madrugada del jueves sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de la localidad de Yala.
Dolor y conmoción por la trágica muerte de un joven y querido futbolista argentino
El futbolista sufrió un grave traumatismo tras perder el control de su moto. Falleció horas después en el Hospital Pablo Soria
De acuerdo con fuentes policiales, Mendoza circulaba en una motocicleta Motomel S10 cuando, por motivos que aún son materia de investigación, perdió el control y cayó a una acequia ubicada junto a la ruta.
Qué provocó la muerte del futbolista
Como consecuencia del fuerte impacto, el joven sufrió un traumatismo encéfalo craneal grave. Fue asistido de urgencia y trasladado a la unidad de terapia intensiva del Hospital Pablo Soria, en la capital jujeña, donde horas más tarde se confirmó su fallecimiento.
Tras el accidente, trabajaron en el lugar efectivos de la Seccional 54° de Yala, personal de Seguridad Vial y especialistas del Departamento de Criminalística del Ministerio Público de la Acusación, quienes realizaron las pericias para determinar cómo ocurrió el hecho, según publica el sitio Qué Pasa Jujuy.
La noticia generó una fuerte conmoción entre familiares, amigos y compañeros de equipo. Desde el Club Atlético Ciudad de Nieva despidieron al futbolista con un emotivo mensaje, en el que recordaron a su "león" y destacaron la entrega y el compromiso que siempre demostró dentro de la cancha.
La investigación sobre las circunstancias del siniestro continúa mientras el deporte jujeño despide a una de sus jóvenes promesas.
En pocas palabras
- Futbolista fallecido: Marco Mendoza, de 19 años, murió tras un grave siniestro vial en Jujuy.
- Causa del accidente: perdió el control de su moto y cayó a una acequia, sufriendo un traumatismo craneal grave.
- Conmoción y despedida: el Club Atlético Ciudad de Nieva y la comunidad deportiva lamentan su trágica muerte.