Dolor y conmoción por la trágica muerte de un joven y querido futbolista argentino

El futbolista Marco Mendoza tenía 19 años. Foto: gentileza

Tras el accidente, trabajaron en el lugar efectivos de la Seccional 54° de Yala, personal de Seguridad Vial y especialistas del Departamento de Criminalística del Ministerio Público de la Acusación, quienes realizaron las pericias para determinar cómo ocurrió el hecho, según publica el sitio Qué Pasa Jujuy.

La noticia generó una fuerte conmoción entre familiares, amigos y compañeros de equipo. Desde el Club Atlético Ciudad de Nieva despidieron al futbolista con un emotivo mensaje, en el que recordaron a su "león" y destacaron la entrega y el compromiso que siempre demostró dentro de la cancha.

La investigación sobre las circunstancias del siniestro continúa mientras el deporte jujeño despide a una de sus jóvenes promesas.