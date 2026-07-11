Murió tras haber jugado el Mundial 2026 para Sudáfrica: qué le pasó a Jayden Adams

El fútbol de Sudáfrica pasó tristemente de las noticias deportivas a las necrológicas, al conocerse este sábado el fallecimiento de un futbolista de su selección, que participó de la cita mundialista de la FIFA. Se trata de Jayden Adams, del Mamelodi Sundowns.
Tras la eliminación del seleccionado sudafricano en la Copa Mundial de Fútbol 2026, el pasado 28 de junio, Adams retornó a su país, y fue encontrado sin vida en un hotel en Ciudad del Cabo, aunque las autoridades todavía no dieron detalles sobre la causa de su fallecimiento, aunque algunas fuentes señalan que el jugador estaba en un pozo depresivo.
El triste fallecimiento del jugador de Sudáfrica y la sospecha sobre la causa
Adams, de 25 años, venía de cumplir el sueño de jugar un Mundial con Sudáfrica y logró sumar minutos en los partidos de la fase de grupos ante México, República Checa y Corea del Sur. Pero hace solo dos semanas la dura noticia del fallecimiento de su abuela Marianne lo sumió en una evidente tristeza.
El sudafricano, surgido de la cantera de Stellenbosch, tenía en agenda sumarse en los próximos días a la pretemporada de su equipo, el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica, que se lleva a cabo en Austria.
El comunicado de la Unión de Futbolistas Sudafricanos
La Unión de Futbolistas de Sudáfrica (SAFPU) se pronunció sobre la muerte de Adamas de esta forma: "La muerte nos ha arrebatado cruelmente a uno de los nuestros. Ha privado a nuestra nación de un futbolista excepcional, pero jamás podrá borrar el legado que Jayden Adams deja tras de sí. Recordaremos siempre su humildad, su extraordinario talento y el orgullo con el que representó a Sudáfrica. Descansa en paz eterna. Nunca serás olvidado".
El dolor de Gianni Infantino, presidente de la FIFA
El presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, se expresó por la muerte de Adams y reconoció que "se extrañará mucho a la estrella de los Bafana Bafana y del Mamelodi Sundowns".
Además, expresó que "mis pensamientos y condolencias, así como los de todos en la FIFA y en la comunidad futbolística mundial, acompañan a su familia, amigos y compañeros de equipo”.