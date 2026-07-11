Murió tras haber jugado el Mundial 2026 para Sudáfrica: qué le pasó a Jayden Adams

El sudafricano, surgido de la cantera de Stellenbosch, tenía en agenda sumarse en los próximos días a la pretemporada de su equipo, el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica, que se lleva a cabo en Austria.

| Jayden Adams se enteró de la muerte de su abuela durante el Mundial. Estaba tan deprimido que en el vídeo de la victoria contra Corea del Sur se le ve sentado solo y en silencio mientras su equipo celebraba. Hoy se quitó la vida en un hotel.



La salud mental es importante. pic.twitter.com/ADY3O8vlcE — Sergio (@Seergiot3ck) July 11, 2026

El comunicado de la Unión de Futbolistas Sudafricanos

La Unión de Futbolistas de Sudáfrica (SAFPU) se pronunció sobre la muerte de Adamas de esta forma: "La muerte nos ha arrebatado cruelmente a uno de los nuestros. Ha privado a nuestra nación de un futbolista excepcional, pero jamás podrá borrar el legado que Jayden Adams deja tras de sí. Recordaremos siempre su humildad, su extraordinario talento y el orgullo con el que representó a Sudáfrica. Descansa en paz eterna. Nunca serás olvidado".

El dolor de Gianni Infantino, presidente de la FIFA

El presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, se expresó por la muerte de Adams y reconoció que "se extrañará mucho a la estrella de los Bafana Bafana y del Mamelodi Sundowns".

Además, expresó que "mis pensamientos y condolencias, así como los de todos en la FIFA y en la comunidad futbolística mundial, acompañan a su familia, amigos y compañeros de equipo”.