Harry Kane vs Haaland: Inglaterra y Noruega se enfrentan por un lugar en las semifinales del Mundial 2026

Será el duelo entre Harry Kane y Erlingh Haaland. Las selecciones de Inglaterra y Noruega se medirán este sábado desde las 18 en el Hard Rock Stadium de Miami por un lugar en las semifinales del Mundial 2026.
Las selecciones de Inglaterra y Noruega buscarán este sábado un lugar en las semifinales del Mundial. Será el duelo entre Harry Kane y Erling Haaland
Será el duelo entre Harry Kane y Erlingh Haaland. Las selecciones de Inglaterra y Noruega se medirán este sábado desde las 18 en el Hard Rock Stadium de Miami por un lugar en las semifinales del Mundial 2026.
El partido, que se podrá ver a través de Paramount+ y DSports, contará con el arbitraje del francés Clément Turpin.
En este encuentro tse destaca el grfan choque de goleadores que se vendrá, ya que dirán presente el inglés Harry Kane y el noruego Erling Haaland, quienes pelean por el premio de la Bota de Oro, que se le entrega al máximo anotador del Mundial.
Haaland marcha tercero con siete goles, solo por detrás de los ocho del argentino Lionel Messi y del francés Kylian Mbappé, mientras que Kane sigue al noruego con seis anotaciones.
Inglaterra llegó a esta instancia tras vencer por 3-2 a México, donde jugó gran parte del segundo tiempo con un jugador menos.
Con anterioridad a este partido venció por 2-1 a la República Democrática del Congo, mientras que en la fase de grupos derrotó 4-2 a Croacia y 2-0 a Panamá e igualó sin goles contra Ghana.
Noruega, de la mano de Haaland, es una de las grandes sorpresas en esta instancia, ya que disputa su primer Mundial desde la edición de Francia 1998.
En los 16avos de final, los Vikingos rojos derrotaron por 2-1 a Costa de Marfil, mientras que en octavos dieron el golpe sobre la mesa al derrotar 2-1 a Brasil, que tuvo su eliminación más tempranera en 36 años.
En la fase de grupos los noruegos golearon 4-1 a Irak, le ganaron 3-2 a Senegal y cayeron 4-1 con Francia, aunque frente a estos últimos pusieron un equipo alternativo.