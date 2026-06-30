Noruega le ganó con lo justo a Costa de Marfil y se metió en octavos de final del Mundial 2026

Noruega tuvo que "remar" mucho para doblegar a Costa de Marfil

Un ofensivo equipo de Noruega tomó la iniciativa desde el comienzo del partido jugado en el estadio texano de Arlington. Costa de Marfil lo supo esperar atrás, bien cerrado con dos líneas de cuatro delante de su área.

La primera la tuvo a los 3' Erling Haaland con un cabezazo que rebotó en un defensor en la poblada área marfileña. Pero el equipo africano empezó a encontrar espacios por la banda izquierda gracias a Yan Diomande y, por derecha, con Nicolas Pépé. Así llegó a los 20’, por ejemplo, una escalada del lateral izquierdo Ghislain Konan, que terminó con un tiro cerca del primer palo del arquero Orjan Nylan.

Antonio Diallo abrió el camino para Noruega con un elegante misil que esquivó un "muro" defensivo para clavarse en el segundo palo de la valla africana.

Costa de Marfil había llegado más, pero el marcador lo abrió Noruega con un golazo de Antonio Nusa a los 39'. Después de un tramo con buenos toques de los europeos, Martin Odegaard cedió sobre la izquierda al joven delantero del Leipzig, que enganchó hacia adentro y sacó un derechazo que entró con rosca al ángulo.

No habían pasado 10 minutos del segundo tiempo, cuando Pépé tuvo una chance muy clara para empatar que tapó el arquero Nylan. Minutos después, Noruega se perdió el segundo: el central Torbjorn Heggem encontró una pelota que peinaron en el primer palo y un defensor marfileño la salvó sobre la línea.

El empate llegó desde el banco de suplente. El delantero del Manchester United Amad Dialló encaró por derecha, hizo una pared en el área con Pépé, pasó entre dos defensores y definió de zurda al segundo palo. Pero a tres minutos del final, Erling Haaland, que casi no había tenido protagonismo en el partido, recibió un pase atrás de Patrick Berg y definió con un toque suave a la red. Con este gol, llegó a los 5 tantos en esta Copa Mundial.

Ya en los últimos minutos de tiempo suplementario, Nylan le sacó el gol de tiro libre a Dialló con una atajada espectacular. Ahora Noruega enfrentará a Brasil el domingo 5 de julio, en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, por los octavos de final.