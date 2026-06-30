Los hinchas argentinos que se colaron en el Mundial recibieron una sanción ejemplar

Los hinchas argentinos entraron gratis al Mundial, pero el recuerdo no será el mejor.

Se pasaron de vivos en el Mundial y lo pagaron caro

La encargada de dictaminar la dura sanción fue la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva. A través de la Resolución 589/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, se oficializó la restricción de concurrencia administrativa por un plazo de 24 meses para los cuatro argentinos que entraron sin entradas al partido de la Selección argentina y Austria.

Leandro Ayala.

Federico Llach.

Juan Ignacio Campoamor.

Gerardo Nielsen.

El documento oficial detalla minuciosamente los hechos ocurridos en el estadio basándose en los reportes enviados por las autoridades locales de Texas: "El 22 de junio de 2026, durante el encuentro entre el Seleccionado Nacional de Fútbol y su similar de la República de Austria, el Departamento de Policía de Dallas, Texas, informó la detención de los ciudadanos Leandro Ayala, Federico Llach, Juan Ignacio Campoamor y Gerardo Nielsen por eludir controles de seguridad y vulnerar perímetros de acceso, generando incidentes".

Los implicados afrontan esta dura penalidad debido a la gravedad de haber salteado los perímetros de acceso en un megaevento internacional, poniendo en riesgo la integridad de los espectadores. Asimismo, añadió que "tales conductas resultan incompatibles con las normas de convivencia y seguridad en eventos deportivos, tornando necesario aplicar medidas restrictivas para preservar el orden y la seguridad pública".

Argentina hace lío dentro y fuera de la cancha en el Mundial.

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Un dato clave de la medida impuesta por el Ministerio de Seguridad es que su aplicación posee un carácter inmediato y absoluto a partir de su dictado en el Boletín Oficial. Además, la normativa dejó en claro que la restricción es de alcance nacional y abarca un espectro mucho más amplio que las habituales ligas de fútbol profesional, impidiéndoles formar parte de cualquier tribuna del país.

La citada Resolución indicó que la penalización rige para "todo evento deportivo en todo el territorio nacional", extendiéndose a disciplinas masivas como el básquet, el rugby, el tenis o el automovilismo. Con esta decisión, el Gobierno nacional busca sentar un precedente drástico y desalentar cualquier tipo de comportamiento transgresor por parte de los ciudadanos que viajen a representar los colores del país en el exterior.

De esta manera, el sueño mundialista en Norteamérica terminó de la peor forma posible para estos cuatro fanáticos argentinos en Dallas. Mientras el combinado nacional avanza en el certamen ecuménico, las autoridades ratifican su política de derecho de admisión, coordinando esfuerzos con agencias internacionales para que los delitos cometidos fuera de las fronteras tengan un correlato directo en el ámbito local.