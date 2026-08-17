Adiós a las manchas en la plancha: cómo eliminarlas usando un poco de sal fina

Restos de almidón quemado, fibras textiles adheridas o esas inoportunas manchas oscuras no solo dificultan la tarea del planchado, sino que corren el riesgo de arruinar nuestras prendas de ropa favoritas. Antes de salir corriendo a comprar un reemplazo costoso o aplicar productos químicos abrasivos, existe un truco de limpieza casero que nunca falla.
La solución está probablemente en tu cocina: la sal fina. Este aliado inesperado funciona como un exfoliante suave que le devuelve la vida a tu plancha en cuestión de minutos.
El paso a paso para decirles adiós a las manchas
Para implementar este método de manera segura y obtener resultados de lujo, seguí estas indicaciones precisas:
- Colocá un paño de algodón limpio, una servilleta de papel de buen gramaje o papel manteca sobre la tabla de planchar. Esto es clave para proteger la funda de la tabla durante el proceso.
- Esparcí una cantidad generosa de sal fina sobre el papel. Asegurate de que la capa sea uniforme y cubra el área por donde vas a pasar el equipo.
- Conectá el electrodoméstico y llevalo a una temperatura media-alta. Un detalle fundamental: desactivá la función de vapor. La humedad es la enemiga número uno de este proceso, ya que la sal podría aglutinarse y complicar la limpieza.
- Deslizá la suela caliente sobre la "cama" de sal con movimientos circulares o de vaivén. Vas a notar visualmente cómo las manchas y la suciedad acumulada se transfieren a los cristales de sal.
- Desenchufá el equipo y dejalo enfriar completamente. Una vez que esté a temperatura ambiente, pasale un paño levemente humedecido (podes usar vinagre blanco para un acabado brillante) para eliminar cualquier resto salino.
Recomendaciones de los expertos
Si bien este truco de limpieza por su eficacia, es importante hacer una salvedad necesaria: si tu plancha cuenta con una suela antiadherente de teflón de alta sensibilidad, evitá el uso de sal para no arriesgarte a generar micro-rayones.
En esos casos, la alternativa más recomendada es recurrir a un paño embebido en vinagre blanco tibio, que garantiza una limpieza profunda sin agredir la superficie.
En pocas palabras
- Adiós manchas: un truco casero con sal fina limpia la plancha eficazmente.
- Paso a paso: calentar la plancha, esparcir sal sobre papel y deslizarla para remover suciedad.
- Precaución: evitar la sal en planchas con suela de teflón; usar vinagre blanco tibio como alternativa.
Resumen generado por Thinkindot AI