Adiós a las manchas en la plancha: cómo eliminarlas usando un poco de sal fina

La solución está probablemente en tu cocina: la sal fina. Este aliado inesperado funciona como un exfoliante suave que le devuelve la vida a tu plancha en cuestión de minutos.

Este truco casero es desconocido por muchas personas.

El paso a paso para decirles adiós a las manchas

Para implementar este método de manera segura y obtener resultados de lujo, seguí estas indicaciones precisas: