Sal gruesa o sal fina: para qué conviene usarlas y qué diferencias tienen

¿Cómo se obtiene la sal de mesa?

La sal de mesa o sal común es un mineral denominado cloruro de sodio que se encuentra de forma natural en distintas fuentes. Se puede extraer sal del agua de mar, de los manantiales, rocas y plantas.

La sal se considera una roca comestible, siendo la única piedra que el ser humano puede consumir y posiblemente el condimento natural más antiguo. Se elabora al evaporar y extraer la sal que el agua contiene.

Las salinas son básicamente minas de sal o instalaciones donde la evaporación del agua salada ha dejado sedimentos de este mineral en depósitos subterráneos o en terrenos llanos costeros.

salinas La sal se extrae de rocas, salinas subterraneas o salinas exteriores.

La sal de mesa en Argentina se obtiene principalmente de salinas subterráneas y de roca distribuida a lo largo y ancho del país.

Las principales fuentes de sal en nuestro país son las Salinas Grandes de Salta y Jujuy. También existen salinas en Catamarca, Córdoba, La Rioja, Santiago del Estero, San Luis y en San Rafael, Mendoza.

En Argentina también se elabora sal a partir del agua de mar, pero en menor volumen, sobre todo en el sur del país, en Chubut.

Diferencias entre la sal gruesa y la sal fina

La diferencia principal entre la sal gruesa y la sal fina se puede detectar a simple vista: una tiene cristales más grandes y la otra cristales muy pequeños. El tamaño de los cristales puede afectar el sabor y el momento de la comida.

Otra diferencia importante es que la sal fina se disuelve mucho más rápido; por eso se usa mucho en el día a día para salar todo tipo de comidas y realzar los sabores.

La sal gruesa, al estar compuesta por cristales más grandes, se disuelve más lento; por eso se utiliza mucho en alimentos que requieren una cocción lenta a temperaturas elevadas, como asados.

sal gruesa y sal fina Dos tipos de sal con diferencias marcadas.

Tanto la sal gruesa como la sal fina se extraen igual en las etapas iniciales, solo que los cristales de la sal fina se muelen, secan y tamizan.

La sal fina, a diferencia de la sal gruesa, se utiliza mucho para sazonar guisos, ensaladas, salsas, caldos y recetas donde necesitamos que se integre completamente.

La sal gruesa se usa en asados, carnes y alimentos cocinados en la parrilla que requieren una cocción lenta; o para cocciones a la sal y preparaciones de embutidos caseros.