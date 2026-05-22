Sal gruesa o sal fina: para qué conviene usarlas y qué diferencias tienen

Dos de los tipos más populares de sal son la gruesa y la fina. Ambas tienen muchas diferencias de uso, sabor y textura, aunque su función principal sea salar los alimentos. Hoy te cuento cómo se extrae la sal, qué diferencias tienen la sal gruesa y la fina; y para qué conviene usar cada tipo.
¿Cómo se obtiene la sal de mesa?
La sal de mesa o sal común es un mineral denominado cloruro de sodio que se encuentra de forma natural en distintas fuentes. Se puede extraer sal del agua de mar, de los manantiales, rocas y plantas.
La sal se considera una roca comestible, siendo la única piedra que el ser humano puede consumir y posiblemente el condimento natural más antiguo. Se elabora al evaporar y extraer la sal que el agua contiene.
Las salinas son básicamente minas de sal o instalaciones donde la evaporación del agua salada ha dejado sedimentos de este mineral en depósitos subterráneos o en terrenos llanos costeros.
La sal de mesa en Argentina se obtiene principalmente de salinas subterráneas y de roca distribuida a lo largo y ancho del país.
Las principales fuentes de sal en nuestro país son las Salinas Grandes de Salta y Jujuy. También existen salinas en Catamarca, Córdoba, La Rioja, Santiago del Estero, San Luis y en San Rafael, Mendoza.
En Argentina también se elabora sal a partir del agua de mar, pero en menor volumen, sobre todo en el sur del país, en Chubut.
Diferencias entre la sal gruesa y la sal fina
La diferencia principal entre la sal gruesa y la sal fina se puede detectar a simple vista: una tiene cristales más grandes y la otra cristales muy pequeños. El tamaño de los cristales puede afectar el sabor y el momento de la comida.
Otra diferencia importante es que la sal fina se disuelve mucho más rápido; por eso se usa mucho en el día a día para salar todo tipo de comidas y realzar los sabores.
La sal gruesa, al estar compuesta por cristales más grandes, se disuelve más lento; por eso se utiliza mucho en alimentos que requieren una cocción lenta a temperaturas elevadas, como asados.
Tanto la sal gruesa como la sal fina se extraen igual en las etapas iniciales, solo que los cristales de la sal fina se muelen, secan y tamizan.
La sal fina, a diferencia de la sal gruesa, se utiliza mucho para sazonar guisos, ensaladas, salsas, caldos y recetas donde necesitamos que se integre completamente.
La sal gruesa se usa en asados, carnes y alimentos cocinados en la parrilla que requieren una cocción lenta; o para cocciones a la sal y preparaciones de embutidos caseros.