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Cómo limpiar el parlante o altavoz del teléfono sin dañarlo: trucos simples para quitar polvo y suciedad

Para que los componentes del teléfono no se dañen, existen distintos trucos para limpiar el parlante o altavoz del dispositivo

Walter Vasquez
Por Walter Vasquez [email protected]
Conocé los mejores trucos para limpiar el parlante del teléfono.

Conocé los mejores trucos para limpiar el parlante del teléfono.

El uso diario del teléfono expone a sus componentes a la acumulación progresiva de polvo y suciedad. Con el tiempo, esto obstruye las salidas de audio, es decir, el parlante o altavoz, lo que deteriora la fidelidad del sonido o, en situaciones más graves, provoca roturas permanentes en el hardware. Por ende, es fundamental limpiar estas partes del celular y garantizar el correcto funcionamiento de las mismas. Para ello, los siguientes trucos serán de gran utilidad.

Trucos para limpiar el parlante o altavoz del teléfono

Aunque muchos creen que una forma correcta de limpiar el parlante del smartphone es con un palillo o escarbadientes, esto puede dañar la malla del altavoz y su arreglo será costoso. Por eso, la sugerencia pasará por acudir a otros trucos que no ponen en riesgo ningún componente del teléfono.

Un truco eficiente para esta tarea pasará por acudir a un cepillo de cerdas suaves: se debe pasar de forma superficial y con movimientos firmes pero delicados, evitando introducir las cerdas con fuerza en las cavidades.

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No se recomienda mojar el altavoz para limpiar el tel&eacute;fono.

No se recomienda mojar el altavoz para limpiar el teléfono.

Otra alternativa consiste en la utilización de masilla adhesiva reutilizable. Este material se adhiere fácilmente y tiene la ventaja de no dejar residuos pegajosos. El truco para limpiar consiste en moldear una pequeña porción y presionarla suavemente contra los orificios del altavoz de modo que la suciedad se traspase a la masa, asegurándonos siempre de retirarla con cuidado para que no se fragmente dentro de las ranuras.

Por otra parte, el aire comprimido es una opción sumamente veloz, aunque demanda rigurosidad en su puesta en práctica: debemos utilizarlo manteniendo una distancia prudencial y con pulsaciones controladas para que el impacto del flujo de aire no rompa los componentes internos.

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El uso de un aire comprimido es uno de los trucos m&aacute;s efectivos para limpiar el parlante del telefono.

El uso de un aire comprimido es uno de los trucos más efectivos para limpiar el parlante del telefono.

Otros trucos específicos de teléfonos iPhone y Xiaomi

Más allá de las alternativas físicas, existen herramientas digitales integradas y de terceros diseñadas específicamente para este propósito. En los dispositivos iPhone, la aplicación Sonic ayuda a expulsar agua y partículas mediante la emisión de frecuencias agudas a volúmenes elevados, generando vibraciones mecánicas que desplazan la suciedad hacia el exterior.

De manera similar, los teléfonos Xiaomi incorporan de forma nativa una función denominada ‘Limpiar altavoz’ dentro de sus ajustes adicionales. Esta herramienta ejecuta un patrón de sonido de alta frecuencia durante un periodo breve que sacude los componentes del parlante para remover los residuos de forma automatizada y segura.

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