Tragedia en Pata Mora: qué se sabe de la explosión en una base petrolera que dejó dos muertos

comunicado tsb muerte petroleo

La investigación del siniestro está a cargo de la Unidad Fiscal de Malargüe. Según lo que se sabe hasta ahora, habría explotado la tapa del camión cisterna, pero no hay detalles oficiales respecto de los motivos. Por el momento, se están realizando pericias y se espera que la empresa presente un informe con actuaciones ante la Justicia.

Explosión y muerte en el área petrolera Chachahuen Sur

La empresa TSB SA es una de las firmas contratadas por YPF en el yacimiento Chachahuen Sur, ubicado en Malargüe, cerca del límite con Rincón de los Sauces.

Tras conocerse la noticia, emitió un comunicado: “Ante el lamentable hecho ocurrido en el día de hoy, alrededor de las 19 horas, en el área de operaciones de Chachahuen Sur, en la zona de Pata Mora, Compañía TSB SA expresa su más profunda solidaridad y acompañamiento a las familias afectadas en este difícil momento”.

En el documento, señalaron que la empresa activó los protocolos internos de asistencia: “Para la compañía, la integridad y seguridad de las personas constituyen una prioridad absoluta. Hemos activado de manera inmediata los protocolos de contingencia, disponiendo un equipo interdisciplinario abocado exclusivamente a brindar la asistencia integral, contención emocional y humana que las familias requieran”.

Y aseguraron que están colaborando con las autoridades policiales y judiciales en la investigación de las circunstancias en las que ocurrió la explosión: “Asimismo, la empresa se encuentra colaborando plenamente con las autoridades competentes a fin de determinar las causas del accidente”.

Chachahuen Sur, otra de las áreas maduras que quiere dejar YPF

Chachahuen es una de las dos zonas de Mendoza -la otra es el clúster Malargüe- que entró en la segunda etapa del Plan Andes por el que YPF se sigue desprendiendo de áreas de petróleo convencional, con el objetivo de dedicarse exclusivamente a la explotación del no convencional, especialmente en Vaca Muerta.

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El Gobierno de Mendoza muestra a Chachahuen Sur como un ejemplo de recuperación en producción hidrocarburíferas, gracias a incentivos como la reducción de regalías. Tanto, que se posiciona como uno de los yacimientos más productivos de Mendoza, alcanzando un promedio de 1900 m³ diarios, con una recuperación del 50% de su producción.

Estos beneficios, acordados inicialmente con YPF, entrarán dentro del paquete que se ofrece a petroleras privadas para impulsarlas a quedarse con el clúster y seguir invirtiendo.