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Tragedia

Explotó un camión cisterna en Malargüe y hubo un muerto y un herido

El hecho ocurrió en una base petrolera de Chachahuén, en la zona de Pata Mora. La víctima fatal trabajaba en un camión perteneciente a la empresa TSB y la Policía investiga las causas del estallido

Pablo Abihaggle
Por Pablo Abihaggle [email protected]
Bomberos trabajaron en el lugar. Hubo un muerto y un herido producto de la explosión.

Bomberos trabajaron en el lugar. Hubo un muerto y un herido producto de la explosión.

Una explosión registrada este miércoles por la noche en una base petrolera de Malargüe dejó como saldo una persona fallecida y otra herida, según confirmaron fuentes policiales. El hecho ocurrió cerca de las 19.30 en la base de Chachahuén, ubicada en el distrito Pata Mora.

De acuerdo con las primeras informaciones, el estallido se produjo en un camión cisterna perteneciente a la empresa TSB, aunque todavía no se conocen oficialmente las causas que originaron la explosión.

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La Policía investiga las causas de la explosión del camión cisterna.

La Policía investiga las causas de la explosión del camión cisterna.

Tras el incidente, la Policía y servicios de emergencia se desplazaron hasta el lugar para asistir a las víctimas y asegurar la zona.

Como consecuencia del hecho, un trabajador murió en el lugar, mientras que otra persona sufrió heridas y recibió asistencia médica. Hasta el momento no trascendió la identidad de las víctimas ni el estado de salud del herido.

La Policía trabaja en la recolección de pruebas y peritajes para determinar cómo se produjo la explosión dentro de la base petrolera ubicada en el Sur.

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