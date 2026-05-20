Explotó un camión cisterna en Malargüe y hubo un muerto y un herido

Tras el incidente, la Policía y servicios de emergencia se desplazaron hasta el lugar para asistir a las víctimas y asegurar la zona.

Como consecuencia del hecho, un trabajador murió en el lugar, mientras que otra persona sufrió heridas y recibió asistencia médica. Hasta el momento no trascendió la identidad de las víctimas ni el estado de salud del herido.

La Policía trabaja en la recolección de pruebas y peritajes para determinar cómo se produjo la explosión dentro de la base petrolera ubicada en el Sur.