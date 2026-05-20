Una explosión registrada este miércoles por la noche en una base petrolera de Malargüe dejó como saldo una persona fallecida y otra herida, según confirmaron fuentes policiales. El hecho ocurrió cerca de las 19.30 en la base de Chachahuén, ubicada en el distrito Pata Mora.
Explotó un camión cisterna en Malargüe y hubo un muerto y un herido
El hecho ocurrió en una base petrolera de Chachahuén, en la zona de Pata Mora. La víctima fatal trabajaba en un camión perteneciente a la empresa TSB y la Policía investiga las causas del estallido
De acuerdo con las primeras informaciones, el estallido se produjo en un camión cisterna perteneciente a la empresa TSB, aunque todavía no se conocen oficialmente las causas que originaron la explosión.
Tras el incidente, la Policía y servicios de emergencia se desplazaron hasta el lugar para asistir a las víctimas y asegurar la zona.
Como consecuencia del hecho, un trabajador murió en el lugar, mientras que otra persona sufrió heridas y recibió asistencia médica. Hasta el momento no trascendió la identidad de las víctimas ni el estado de salud del herido.
La Policía trabaja en la recolección de pruebas y peritajes para determinar cómo se produjo la explosión dentro de la base petrolera ubicada en el Sur.