Murió el hombre que fue víctima de un incendio tras explotar su auto en Guaymallén

Lo asistieron en una ambulancia y lo trasladaron de inmediato al Hospital Lagomaggiore, donde quedó internado con más del 80% de su cuerpo quemado, por lo que su estado de salud era muy delicado.

La explosión seguido de incendio en una casa de Guaymallén

Varios testigos indicaron que el hombre tenía en su cochera un vehículo tipo traffic y delante de este otro auto, el cual habría sido al que le dio arranque y pocos segundos después explotó.

Tras el estallido, que se sintió a varias cuadras aledañas y muchos vecinos se acercaron para ver qué pasaba, se originó el incendio y allegados trataron de hacer lo posible para auxiliar a Allende a quien lo vieron arder en llamas.

incendio barrio santa rita guaymallen 2 El incendio ocurrió alrededor de las 19.30 del miércoles y hubo un amplio operativo de la Policía, Bomberos y ambulancia.

La Policía llegó al lugar tras los llamados al 911, y debido a la desesperación de la situación, 2 efectivos ingresaron a la casa y luego de varios minutos sacaron al hombre, quien notaron que estaba consciente pero con gran parte del cuerpo quemado.

Cuatro dotaciones de Bomberos trabajaron en la vivienda para controlar las llamas y sacar del interior de la casa a la esposa de Allende, quien quedó en un lugar que no fue afectada por el incendio.

Mientras, una ambulancia del Servicio de Emergencias Cooridnado llegó al lugar, y al revisar al hombre los médicos indicaron que tenía más del 80% del cuerpo quemado como consecuencia del incendio. Lo llevaron al Hospital Lagomaggiore, donde murió en la mañana de este jueves.